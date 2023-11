Soziale Einrichtungen schlagen Alarm. Denn der Bund plant, rund 78 Millionen Euro an Fördergeldern für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) und das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) zu streichen. Jede dritte Stelle könnte dadurch wegfallen. Wie sehr Pflegedienste, Krankenhäuser, Vereine und Schulen auf Freiwilligendienstler angewiesen sind, wird beim Besuch bei der Einrichtung für psychisch Kranke „Habila“ auf dem Rabenhof klar.

Dort werden insbesondere FSJler aus dem afrikanischen Ausland beschäftigt. Laut der Pflegedienstleiterin Carmen Munzig sind die Freiwilligen Arbeitskräfte nicht nur eine große Hilfe für die Pflegerinnen und Pfleger, sondern auch eine Chance, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Zu den geplanten Kürzungen findet sie klare Worte.

Angel und Atian aus Uganda wollen eine Pflegerinnen werden und machen deshalb ein FSJ am Rabenhof in Ellwangen. Laut der Pflegedienstleiterin Carmen Munzig (rechts) sind FSJler die Fachkräfte von morgen. (Foto: Czernecki )

Angel und Atian sind in Uganda geboren, über ein Au-pair nach Deutschland gekommen und haben danach ihr FSJ auf dem Rabenhof begonnen. 450 Euro Taschengeld verdienen sie pro Monat. Mit einem Teil davon unterstützen sie ihre Familien in Afrika. Das ist nur möglich, weil alle FSJler kostenlos auf dem Rabenhof wohnen können. Auch einen kostenfreien Deutschkurs besuchen die beiden. Dass man sich auf dem Rabenhof so intensiv um die FSJler kümmert, hat ganz praktische Gründe.

FSJ: Perfekter Einstieg in soziale Berufe

Denn ein Freiwilligendienst, sagt Carmen Munzig, ist der perfekte Einstieg in einen sozialen Beruf: „Es ist eine Perspektive, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Es bringt unheimlich viel.“ Acht Angestellte auf dem Rabenhof haben über ein FSJ zu ihrem Beruf gefunden, so die Pflegedienstleiterin. Im freiwilligen Jahr werde man Stück für Stück an den Pflegeberuf herangeführt und sogar zwei Monate lang eingearbeitet. Wenn dies den jungen Menschen Spaß macht, können sie im Anschluss an das FSJ eine Ausbildung beginnen. Gelder und damit Stellen im sozialen Bereich zu streichen, ausgerechnet im sozialen Bereich, sei das ein fatales Signal. Munzig stellt klar: „Wenn man uns das auch noch wegnimmt, wird es schwierig.“

Doch nicht nur künftige Auszubildende werden über FSJ-Stellen leichter gefunden. Die Freiwilligendienstler übernehmen in der Pflege täglich die Aufgaben, für die aufgrund angespannter Personalsituationen sonst keine Pflegekraft Zeit hat.

FSJler sind die Fachkröfte von morgen

Angel und Atian gehen mit den Bewohnern des Rabenhofs neben den üblichen Pflegetätigkeiten spazieren oder spielen mit ihnen Spiele. Das klingt banal, ist laut der Pflegedienstleiterin aber essentiell für ein gutes Leben der Bewohner des Rabenhofs.

Und das Habila-Konzept scheint sich zu bewähren: Eine der beiden FSJlerinnen hat bei Carmen Munzig bereits ihre Bewerbung für die Ausbildung abgegeben. Außerdem, berichtet Angel, machen die beiden Uganderinnen in ihrer Heimat Werbung für ein Freiwilliges Soziales Jahr auf dem Rabenhof.

„Wir sind in unserem Fall nicht immer direkt auf die Mitarbeit der FSJler angewiesen“, ordnet Carmen Munzig ein, fügt jedoch an: „Aber es sind die Fachkräfte von morgen.“ Die politischen Entscheider sollten ihrer Meinung nach gut überdenken, was man dem sozialen Bereich mit einer Kürzung der FSJ-Gelder antue. Gerade mit dem Blick auf die kommenden Jahre, in denen tausende Pflegerinnen und Pfleger der Babyboomer-Generation in den Ruhestand gehen werden.

Versorgungsauftrag in Gefahr

Ebenfalls in ihrem Berufswunsch bestärkt wurde Nataly Böhm, die in der Sankt Anna Virngrund Klinik seit September in der Geburtshilfe arbeitet. Da sie mit 16 Jahren für die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester nach dem Schulabschluss schlicht zu jung war, hat sie sich zur Überbrückung für ein FSJ im Klinikum entschieden. Dort übernimmt sie zwar nicht alle Aufgaben einer festen Pflegekraft, das darf sie rein rechtlich gar nicht, bekommt aber trotzdem wertvolle Einblicke in ihren Wunsch-Job.

Sie berichtet, dass sie ohne die FSJ-Stelle nicht gewusst hätte, was sie bis zum Ausbildungsstart hätte arbeiten sollen. Bei einer Kürzung des bundesweiten Budgets, wird es laut dem kaufmännischen Standortleiter Bernd Ziegler weniger Stellen geben. „Beim Taschengeld kann man ja nicht viel kürzen“, sagt er. Um aber ihrem Versorgungsauftrag gerecht zu werden, sei die Klinik auf junge Freiwillige wie Nataly Böhm angwiesen. „Ohne FSJ geht es nicht“, betont Ziegler.