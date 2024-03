Es sollte eigentlich der Lauf in den Frühling werden, aber es war dann doch eher ein Lauf in den April. Warum? Weil das Wetter an diesem Samstag vielmehr zu diesem als besonders wechselhaft bekannten Monat gepasst hat. Regenschauer, Sonne, etwas Wind - so lauteten die ständig wechselnden Bedingungen für die Läufer und Läuferinnen beim zehnten Ellwanger Sparkassen-Lauf in den Frühling.

Wetter zwingt manchen Sportler zur Absage

Im Vorfeld durften die Veranstalter von der DJK Ellwangen-SG Virngrund mit einem Teilnehmerrekord rechnen. Doch der eine oder andere bekam dann kalte oder vielmehr nasse Füße und blieb der Veranstaltung an diesem Samstag mit Start und Ziel an der Rundsporthalle fern.

Letztlich waren es 119 Läufer und Läuferinnen, die den Hauptlauf beendeten. Groll gab es dennoch nicht. „Der Lauf hier in Ellwangen ist perfekt organisiert“, sagt etwa der Sieger beim Hauptlauf über zehn Kilometer, Bernhard Sander (Laufsport Aalen, 37:12 Minuten): „Schon die erste Runde sind wir erstaunlich schnell gelaufen. Man hat aber gemerkt, dass der Boden heute extrem schwer war und rutschig war.“

Matschiges Gelände

Die Dusche lohnte sich nach den Strapazen folglich nicht nur für ihn. Mit Schlamm und Dreck getränkt, lief der eine oder andere Läufer an diesem Tag über die Ziellinie. Etwas mehr Glück hatten die Läufer über die kurze Distanz, dem sogenannten Stadtwerke Ellwangen-Hobbylauf über die fünf Kilometer. Diese hatten weniger mit dem einsetzenden Regen zu kämpfen. Darunter waren viele Firmenteams aus Ellwangen.

„Mir kommt die Strecke sehr entgegen. Da es eben nicht nur über Asphalt geht, sondern auch auf Waldboden gelaufen wird“, stellt Benjamin Leidenberger (23:51) klar, der in Ellwangen quasi in Doppelfunktion unterwegs war. Schließlich fungiert er als Pressesprecher der Landesgartenschau 2026 in Ellwangen und geht zudem für die Stadtwerke Ellwangen ins Rennen. Ebenfalls seine Laufschuhe geschnürt hat Ellwangens Oberbürgermeister Michael Dambacher, der anders als sein Vorgänger Karl Hilsenbek die kürzere Distanz wählte. „Für mich war es ein Vorteil, dass ich die Strecke eben kenne.“ Er bewältigte die Strecke in 32:07 Minuten.

Lisa Maisch trotzt den Männern

Die schnellste Frau über die zehn Kilometer war Lisa Maisch von der KSG Gerlingen in 38:26 Minuten. „Es war eine sehr schöne und abwechslungsreiche Strecke“, sagte Maisch: „Ich wollte auf jeden Fall vorne mitlaufen.“ Das ist ihr mit dem Sieg bei den Frauen mehr als gelungen. Zudem lief sie in der Gesamtwertung bei Frauen und Männern auf den sechsten Rang und ließ damit einige Männer hinter sich. Zuvor duften sich Schüler und Schülerinnen über die 0,8 Kilometer bei den EnBW ODR-Schülerläufen messen. Es folgte der Lauf über fünf Kilometer, den Jakob Heeß (VfL Waiblingen) in 16:29 Minuten bei den Männern gewann. Bei den Frauen siegte hier Madlen Hirsch vom Veranstalter DJK Ellwangen-SG Virngrund in 21:03 Minuten und nutzte damit den Heimvorteil. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Mitorganisator Ferdinand Saupp abschließend zu einer rundum gelungenen Laufveranstaltung in Ellwangen.

Ergebnisauszug Ellwanger Sparkassen-Lauf

10 Kilometer: 1. Bernhard Sander (Laufsport Aalen) 37:12; 2. Lukas Lipp (SV Wört) 37:31; 3. Florian Berthelmeß (TSV Crailsheim Triathlon) 37:34.

Frauen: 1. Lisa Maisch (KSG Gerlingen) 38:26; 2. Linda Grau 41:10; 3. Maike Fetzer (WRESTLER SPORT) 41:24.

5 Kilometer: 1. Jakob Heeß (VfL Waiblingen) 16:29; 2. Christian Munz (Netcom MW) 16:40; 3. Martin Erhardt (SSV Ulm 1846) 18:41.

Frauen: 1. Madlen Hirsch (DJK Ellwangen-SG Virngrund) 21:03, 2. Katja Wottle (LSG Aalen) 21:44; 3. Annika Siegl (LSG Aalen) 23:28.

Weitere Informationen zum 10. Ellwanger Sparkassen-Lauf in Frühling unter leichtathletik-ellwangen.de