„Sommer in der Stadt“: „Klaus Momper & Friends“ spielen Benefizkonzert

Seit zehn Jahren veranstaltet Klaus Momper im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Sommer in der Stadt“ ein Benefizkonzert. Normalerweise steht der Musiker aus Rosenberg allein auf der Bühne. Diesmal hat er sich Unterstützung zahlreicher namhafter Musiker gesucht, die mit ihm im großen Garten des Palais Adelmann spielen werden. Die Einnahmen kommen wie gewohnt der Deutschen Krebshilfe und der Kinderkrebshilfe zugute, und das hat einen Grund.

Er selbst sei vor 13 Jahren an Krebs erkrankt, eine Schwester daran gestorben, sagt Momper. Krebs sei die Geißel der Menschheit und er wolle einen kleinen Beitrag leisten, diese zu bekämpfen. Als es ihm nach seiner Erkrankung langsam wieder besser ging, beschloss der gebürtige Oberbayer, sein musikalisches Talent im Kampf gegen die Krankheit einzusetzen. „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, sagt Momper. So fand das erste Benefizkonzert in Ellwangen statt, bei dem Momper von mehreren befreundeten Formationen unterstützt wurde. Die Auftritte danach spielte er allein.

Für das zehnte Mal mit dem Titel „Klaus Momper & Friends“ soll es nun wieder ein größerer Auftritt werden. Neben Momper selbst werden „Mr. Blue“, „Bader + Co.“, Monika Hartmann, Peter Weingart und die Ellwanger Faschingskultband „Hintere Ledergasse“ auf der Bühne im Palaisgarten stehen. Die „Hintere Ledergasse“ könne nicht nur Fasching, sondern auch Sommer, versichert Momper. Die Band feierte im vergangenen Jahr ihr 30–jähriges Bestehen, doch das Fest ist wettertechnisch etwas „ins Wasser“ gefallen. Deshalb solle die „Ledergasse“ jetzt erneut die Chance erhalten, ihr Können zu zeigen, erklärt der gelernte Zahntechniker, der trotz Ruhestand immer noch zweimal pro Woche in einer großen Ellwanger Zahnarztpraxis schafft.

Alle Musiker und Bands, die Mompert anfragte, hätten meist spontan zugesagt, berichtet er weiter. Geboten werden soll ein abwechslungsreiches Programm. „Blues, Jazz, Rock, Latin Balladen und schwäbische Lieder“, zählt Momper auf.

Bei den vorherigen Konzerten ging stets der Hut herum, dessen Inhalt dann gespendet wurde. Der bevorstehende Auftritt kostet allerdings Eintritt. Es gebe schließlich Kosten für Bühne und Technik, ein Teil werde dabei von Sponsoren abgefedert, erklärt Momper. Der größte Teil der Einnahmen wird aber wieder der Krebshilfe zugutekommen. Sämtliche Musiker spielen zudem ohne Gage. Bis zu 300 Besucher können dem Konzert am Samstag, 5. August, beiwohnen. Beginn ist um 19 Uhr. Es herrscht freie Platzwahl. Bei Ausfall wurde der Ersatztermin auf Samstag, 12. August, gelegt. Tickets für 17 Euro im Vorverkauf gibt es bei Juwelier Hunke und im Musikhaus Bader. An der Abendkasse kostet eine Karte 19 Euro. Die Bewirtung übernimmt die Weinstube „Kanne“.

Klaus Momper saugte die Musik quasi mit der Muttermilch auf. Seine Mutter war Kammersängerin, sein Vater sang in verschiedenen Chören. So richtig mit der Musik begann er allerdings erst im Alter von 30 Jahren. Er kaufte sich eine Gitarre und ein Buch und lernte das Spiel autodidaktisch von der Pike auf. So verfuhr er auch mit dem Klavier und der Blues–Harp. Viele Jahre war er Teil der Band „Gimme Five“, die sich während der Corona–Pandemie allerdings auflöste. Aktuell hat Momper, wie er sagt, aber wieder zwei Bandprojekte am Start. Es mache einfach richtig Spaß, gemeinsam mit anderen Musik zu machen, sagt er.

Sein erstes Konzert für einen gemeinnützigen Zweck spielte Momper, der als Kind mit seinen Eltern auf die Ostalb gezogen war, vor etwa 20 Jahren. Mitglieder des Kirchengemeinderats hätten bei ihm geklingelt und um eine Spende zur Sanierung des Kirchturms zu bitten. Anstatt zehn Euro in die Box zu legen, habe er vorgeschlagen, zugunsten der Kirche einen bunten Abend zu gestalten. So seien etwa 1800 Euro zusammengekommen, erinnert sich der 69–Jährige.