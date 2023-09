Ellwangen

Sommer in der Stadt Ellwangen

Von einer Ausstellung von Alfred Bast und und Ulrich Brauchle im Palais Adelmann über einen Benefizabend bis hin zu einem Akkordeon–Solokonzert mit Alexandre Bytchkov in der evangelischen Stadtkirche ist in den kommenden Wochen in Ellwangen etwas geboten.

