Seit Valentin Kenntner viereinhalb Jahre alt ist, ist Musik ein wichtiger Teil seines Lebens.

In diesem frühen Alter mit Klavierunterricht begonnen, nimmt der heute 18-Jährige bereits seit anderthalb Jahren zusätzlich Gesangunterricht, engagiert sich im Kirchenchor, hat sich während der Corona-Pandemie im Komponieren versucht und spielt in der „Schulbänd“ des Hariolf-Gymnasiums.

Mir würde das Spaß machen, die Freude an der Musik weiterzugeben. Valentin Kenntner, 18-jähriger Musikschüler aus Ellwangen

Für seine berufliche Zukunft hat Kenntner ebenfalls schon ziemlich konkrete Vorstellungen, er möchte sein Lehrer für Musik und Mathematik werden.

„Mir würde das Spaß machen, die Freude an der Musik weiterzugeben“, erklärt der angehende Abiturient. Die größte Hürde, um sich diesen Traum zu erfüllen, ist allerdings die Aufnahmeprüfung, die für Voraussetzung für ein Musikstudium ist.

Eine sogenannte studienvorbereitende Ausbildung (SVA), die die Musikschule Ellwangen seit dem 1. Februar anbietet, soll ihm den Start in ein Studium deutlich erleichtern.

Für eine Stadt in der Größe von Ellwangen ist das schon eine Leistung. Urban Weigel, Leiter der Musikschule Ellwangen

Von den rund 256 Musikschulen in Baden-Württemberg darf nur ein Bruchteil diese Ausbildung anbieten, entsprechend stolz äußerte sich Schulleiter Urban Weigel bei einem Pressegespräch zu diesem neuen Angebot: „Für eine Stadt in der Größe von Ellwangen ist das schon eine Leistung. Wir sind damit sicherlich unter den oberen 20 Prozent der Musikschulen in Baden-Württemberg, die so etwas überhaupt anbieten können.“

Valentin Kenntner wird damit zusätzlich zu seinem regulären Unterricht in Klavier und Gesang eine Art Stipendium zuteil, mit dem er sich explizit auf eine möglich Aufnahmeprüfung vorbereiten kann.

Konkret heißt das: Eine zusätzliche Stunde am Klavier, Unterricht in Musiktheorie und an einem zweiten Instrument - in seinem Fall Gesang - sowie Proben mit einem Ensemble oder Orchester. Finanziert wird die studienvorbereitende Ausbildung durch eine Landesförderung, die der Musikschule als zertifizierte Einrichtung für die SVA zuteil wird.

Zusatzkosten für Eltern?

Die Eltern, deren Kinder und Jugendliche an dem Programm teilnehmen, zahlen weiterhin nur den regulär vereinbarten Unterricht.

Obwohl auf den 18-Jährigen nun noch mehr Unterricht und Übungszeit als bisher schon zukommt - zusätzlich zur Vorbereitung auf sein Abitur Mitte April - freut er sich über die Chance, die ihm die Musikschule mit dieser Ausbildung bietet. „Es wird umfangreich, aber es soll ja auch gut aufs Studium vorbereiten.“

Es reicht bei diesen Aufnahmeprüfungen nicht, zu zeigen, dass man ein bisschen was kann, sondern man muss zeigen, dass man der Beste ist. Stellvertretender Leiter Erwin Schwichtenberg.

Deswegen wird Kenntner ab Herbst noch nicht ins Studium starten, sondern nimmt sich ein Jahr Vorbereitungszeit - denn mehr als zwei Versuche haben Bewerber für die Eignungsprüfung nicht, um zugelassen zu werden. „Es reicht bei diesen Aufnahmeprüfungen nicht, zu zeigen, dass man ein bisschen was kann, sondern man muss zeigen, dass man der Beste ist“, ergänzt dazu der stellvertretende Leiter Erwin Schwichtenberg.

Eine Handvoll Interessenten werden erwartet

Valentin Kenntner ist der erste, der in das neue Ausbildungsangebot der Musikschule startet. Urban Weigel und Erwin Schwichtenberg gehen davon aus, dass es sich bei etwa einer Handvoll Teilnehmer einpendeln wird.

Denn wer in der Musik erfolgreich sein wolle, dürfe sich nicht nur auf sein Talent verlassen. Ehrgeiz und Fleiß seien mindestens genauso wichtig. „Ein Talent zu entwickeln, ist ein wichtiger Prozess. Das kann manchmal eine bittere Erfahrung sein, wenn einem Schüler das Lernen eines Instruments zunächst leicht fällt, er dann aber mit der Zeit von anderen überholt wird“, so Weigel.

Was müssen Bewerber mitbringen für die SVA?

Zur Teilnahme an der studienvorbereitenden Ausbildung müssen die Kinder und Jugendlichen mindestens zwölf Jahre alt sein und bereits mindestens 45 Minuten Einzelunterricht an der Musikschule wahrnehmen.

Die Anmeldung erfolgt dann über die jeweiligen Hauptfachlehrer und unter Einverständnis der Erziehungsberechtigten.

Bei einem Auswahlvorspiel muss der Bewerber in etwa zehn Minuten mindestens zwei Stücke unterschiedlicher Epochen oder ein Werk und eine Etüde vorspielen. Bei Jazz und Pop sind unterschiedlichen gewünscht, auch Kammermusik ist möglich. Anschließend findet ein kurzes Gespräch mit der Jury statt.