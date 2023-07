Vier neue Brücken über die Jagst sollen im Zuge der Bauarbeiten auf dem Landesgartenschau-Gelände entstehen. Sie sollen nicht nur einem praktischen Zweck, nämlich der Überquerung des dann renaturierten Flusses, dienen, sondern die Spaziergänger mitten ins grüne Herz der Parkanlage leiten. Geplant haben die vier Bauwerke, die sich an englischen Landschaftsgärten orientieren sollen, die Relais Landschaftsarchitekten aus Berlin.

Konzept an englische Landschaftsgärten angelehnt

Das Gelände an der Jagst werde naturnah umgestaltet. So entstehe ein Naturschutzraum, aus dem der Mensch größtenteils herausgehalten werden solle, erklärt Architektin Marianne Mommsen. Die Brücken seien daher viel mehr als nur funktionale Verbindungselemente, nämlich vor allem Berührungspunkte, an denen der Mensch in die ökologische Welt des Gartenschau-Areals hineintreten könne. Ähnlich wie in englischen Landschaftsgärten soll es somit bestimmte Zielpunkte in der Landschaft geben, so die Planerin weiter.

Für Brücken für den Auenwald

Die vier Brücken sollen laut Mommsen das Thema Auenwald widerspiegeln. Sie hätten einen Charakter ähnlich eines Wasserläufers. Auf ersten Projektskizzen habe man Totholzstämme erkennen können, an denen man sich orientiert habe, sagt Mommsen. Das Thema habe man dann in Bauwerke übertragen, die funktionalen Ansprüchen entsprächen. Während sich die die Relais Landschaftsarchitekten um das Erscheinungsbild der Brücken kümmert, stammt die Tragwerksplanung von den Schöne Neue Welt Ingenieuren aus Berlin.

Übergänge sollen sich „sensibel“ in die Landschaft einfügen

Gestaltet sind die Brücken mit Fachwerkträgern, bei denen das Geländer gleichzeitig als Tragkonstruktion fungiert. Die Übergänge von der Brücke zum Land sollen nach Aussage Mommsens sorgfältig sein, damit „sie sich sensibel in die Landschaft einfügen“. Sie swind barrierefrei und besitzen nur eine leicht Steigung, damit sie von Fußgängern wie auch Radfahrern und Pflegefahrzeugen passiert werden können.

Das gilt zumindest für die Brücken am Schrezheimer Sportplatz, bei Rotenbach und am Stadtstrand. Die Auebrücke besitzt zudem noch ein Stegsystem und führt mittendurch durch den Natuerfahrungsraum. Hier müssen Radfahrer absteigen. Die Last dieses Modells wird über Zugseile abgetragen. Auch hier sind die Träger invertiert.

Laut Mommsen ist die Brücke holzverplankt. Sie solle als Entdeckungspfad wahrgenommen werden. Ein Steg, bei dem es Spaß mache, ihn zu gehen, so die Planerin. Wichtig dabei sei die sinnliche Wahrnehmung. Die Fundamente sämtlicher Brücken sind übrigens unterirdisch. „Damit man sie nicht sieht“, sagt Mommsen.

Bis 2024 sollen alle Brücken stehen

Der Baubeginn ist für kommenden Oktober angedacht. Alle Brücken sollen im Frühjahr 2024 fertigstellt sein, bis auf die Stadtstrandbrücke. Hier rechnet man mit einem Bauschluss im Jahr 2025. Die neuen Brücken seien wesentlich besser als die Bestandsbrücken, ist sich Marianne Mommsen sicher. Eine davon sei ohnehin nicht barrierefrei, eine weitere baufällig. Als Gesamtbaukosten gibt sich 2,4 Millionen Euro an.