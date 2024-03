Zwei Begehungen und zwei Workshops haben in den vergangenen Monaten im Rahmen des Fußverkehrschecks stattgefunden. Das Ziel ist, den Fußverkehr in der Ellwanger Innenstadt zu optimieren - möglichst noch bis zur Landesgartenschau 2026, denn im Durchführungszeitraum der Großveranstaltung werden wesentlich mehr Menschen im Stadtgebiet zu Fuß unterwegs sein als sonst. Ein Hauptaugenmerk soll sein, die Fußwege möglichst sicher und attraktiv zu gestalten. Insgesamt 17 Vorschläge, darunter große und kleine, schneller durchführbare Maßnahmen, sind mit Bürgerbeteiligung erarbeitet worden. Verkehrsplaner Tim Wiesler von der Planersocietät aus Karlsruhe hat dem Gemeinderat nun den Abschlussbericht vorgestellt.

Laut Wiesler sind beim Fußverkehrscheck zwei Routen besonders in Augenschein genommen worden: Eine im südlichen Teil der Stadt durch die Obere Straße, den Schönen Graben, die Fußgängerzone und den Marktplatz sowie eine im nördlichen am Bahnhof entlang und durch die Karlstraße und Bahnunterführung.

Viele Wege nicht barrierefrei

Wer vom Bahnhof in die Altstadt möchte, hat derzeit die Wahl zwischen der Unterführung, die nicht barrierefrei ist, und zwei Fahrbahnquerungen beim Gasthof „Kronprinzen“ und der Metzgerei Schenk. Für Wiesler keine optimale Situation, weshalb er vorschlägt, die Fußgänger zwischen Bahnlinie und Bahnhofstraße bis zur öffentlichen Toilette in der Aalener Straße zu führen und dort eine Gehwegüberführung zur Schmiedstraße anzulegen, auf der der Fußverkehr Vorrang hätte.

Die Karlstraße wird an unterschiedlichen Stellen von Schülern oder Schülergruppen überquert, die vom Peutinger-Gymnasium auf dem Weg zum Bahnhof und zurück sind. Wiesler spricht sich hier für einen verkehrsberuhigten Bereich in der Einmündung Sebastian-Merkle-Straße aus. Auf Höhe des Kinos kann nach Meinung des Planers die Aufenthaltsqualität erhöht und Sitzmöglichkeiten ergänzt werden.

Kompakte Altstadt mit kurzen Wegen

Ellwangen besitzt nach Ansicht Wieslers unterm Strich aber ein ordentliches Straßenbild mit einer kompakten Altstadt und kurzen Wegen. Der Fußweg sei daher die beste Fortbewegungsart, findet er. Im Bereich Straßenraumgestaltung sei aber „noch Luft nach oben“. Gleise und große Kreuzungen stellten laut Wiesler Barrieren für den Fußverkehr da, die Beleuchtung am Bahnhof und in einigen Gassen sei mangelhaft, erläutert er. An einigen Stellen bemängelte er zudem das Kopfsteinpflaster, das insbesondere für Rollatoren und Rollstühle schwer zu begehen sei.

Die meisten Maßnahmen sind nach Aussage Wieslers übrigens über das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz mit 50 bis 75 Prozent der Kosten förderfähig.

Laut Oberbürgermeister Michael Dambacher ist der Abschlussbericht eine gute Grundlage, wie die Fußwege in Ellwangen weiterentwickelt werden könnten. An einigen Maßnahmen werde bereits gearbeitet, so der OB.

Berthold Weiß, Fraktionsvorsitzender der Grünen, weist daraufhin, dass viele Maßnahmen bis zur Landesgartenschau umgesetzt werden sollten. Die Fußwege seien wichtig, um die Besucher in die Innenstadt und zum LGS-Gelände zu bringen.

Hans-Peter Krämer von den Freien Wählern betont, dass schon „viel Gutes“ in Ellwangen vorhanden sei, nun müsse man noch an den Schwachstellen arbeiten.

CDU-Fraktionsvorsitzender Armin Burger findet, dass die Bewerbung auf den Fußverkehrscheck absolut richtig gewesen sei. Es sei gut, wenn ein externer Planer die Situation betrachte, als Ellwanger könne man da manchmal etwas „betriebsblind“ sein.

Herbert Hieber von der SPD-Fraktion sagt, dass man nun zwei Jahre Zeit habe, um das Konzept weiterzuentwickeln und umzusetzen. Es müssten zudem Synergien zum Innenstadtentwicklungsprojekt „Stadt.Neu.Erleben“ geschaffen werden.