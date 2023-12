Ortskerne, in denen sich Fußgänger gefahren- und barrierefrei bewegen können, sind attraktiv. Deshalb unterstützt das Land seit 2015 mit „Fußverkehrs-Checks“ unter Bürgerbeteiligung ausgewählte Kommunen in dem Bemühen, eine neue „Geh-Kultur“ für lebendigere Innenstädte zu entwickeln.

Im Sommer wurde Ellwangen von einer Fachjury für die Teilnahme ausgewählt und vom Fachbüro Planersocietät Karlsruhe dabei unterstützt, Stärken und Schwächen der Fußverkehrsinfrastruktur unter die Lupe zu nehmen. Kern des Projekts waren zwei Begehungen der südlichen und nördlichen Altstadt mit eingehender Analyse.

Jetzt wurden bei einem Abschlussworkshop im Palais Adelmann, an dem zahlreiche interessierte Bürger teilnahmen, die Ergebnisse vorgestellt und erste Lösungsansätze diskutiert. Die Teilnehmer gaben Anregungen: Was ist gut, was fehlt, was stimmt so noch nicht?

Ellwangen macht Schritte in die richtige Richtung

Fazit: Ellwangen ist auf einem guten Weg. Ein Abschlussbericht der Karlsruher Planer ist Grundlage der Vorstellung konkreter Maßnahmenvorschläge im kommenden Frühjahr im Gemeinderat.

In Ellwangen sei die Teilnehmerzahl beim Auftaktworkshop und den beiden Begehungen erfreulich hoch gewesen, merkte Tim Wiesler von der Planersocietät zu Beginn an. Der erste Spaziergang führte vom Schönen Graben zur Parkpalette, zum Palais Adelmann und in die Marienstraße, der zweite vom Sebastiansgraben über die Karlstraße zum Bahnhof.

Ellwangens Stärken sind zweifellos die historische Altstadt mit Fußgängerzone und der Schöne Graben als grüne Achse für Fußgänger. Allerdings fehlen hier nach Ansicht des Experten barrierefreie Bänke mit Armstützen und Rückenlehnen.

Barrierefreiheit lässt zu wünschen übrig

Attraktiv sind die kurzen Entfernungen und bereits umgesetzte barrierefreie Lösungen. Eine entscheidende Schwäche aber ist das Fehlen eines direkten, barrierefreien und für Fußgänger priorisierten Wegs vom Bahnhof in die Altstadt, ein auch für die Landesgartenschau wichtiger Punkt.

Für viele Ellwanger sind Bahnhof und Unterführung außerdem ein angstbesetzter Raum. Die Eingänge zur Fußgängerzone sind wenig einladend. Eine Begrünung mit „Tor“-Charakter könnte Abhilfe schaffen.

Komfortable und hindernisfreie Gehwege sollten in der Altstadt höchste Priorität haben. Tim Wiesler

Es gibt Konflikte zwischen Radfahrenden und parkenden Autos, es fehlt Barrierefreiheit an Rampen, Zebrastreifen und Sitzgelegenheiten. Wiesler erläuterte Maßnahmenvorschläge für die Handlungsfelder Querungen, Längsverkehr, Barrierefreiheit, Schulwege, Aufenthaltsqualität, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit.

Bei der Kreuzung Schlossvorstadt und Marienstraße etwa sind die Ampelwartezeiten für Fußgänger zu lang und die Mittelinsel über die Freigasse zu schmal.

Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern

Bei der Unterführung am Bahnhof sind Konflikte zwischen Rad- und Fußverkehr vorprogrammiert: „Eigentlich müssten Radfahrende absteigen, tun es aber meistens nicht“, so Wiesler. Ein Lösungsansatz wäre die Freigabe des Radverkehrs mit deutlicher Markierung für beide Gruppen und damit eindeutig zugeordneten Flächen.

Am Marktplatz versperren unmittelbar neben den Gasseneinmündungen parkende Fahrzeuge die Sicht. Wünschenswert wären mehr Sitzgelegenheiten und mehr Grün. Die östliche Karlstraße ist nur einseitig begehbar.

Lösungsansatz wäre ein verkehrsberuhigter Bereich dort und in Teilen der Sebastian-Merkle-Straße. Oberamts- und Priestergasse werden zugeparkt, Pflanzenkübel schränken die Gehwegbreite ein:

„Komfortable und hindernisfreie Gehwege sollten in der Altstadt höchste Priorität haben“, so Wiesler. Der Fachmann bemängelte auch die im Vergleich zu anderen Städten hohe Flächenversiegelung in der Kernstadt mit unangenehmem Mikroklima in heißen Sommern: „Eine begrünte Altstadt steigert die Attraktivität für Anwohner und Besucher.“

Fußverkehrskonzept ist nicht notwendig

Auch sei die Beleuchtung allgemein mangelhaft. Und so attraktiv der Schöne Graben sei, so unschön sei die Gestaltung der Parkpalette und deren Ausgang zur Altstadt: „Das ist Ellwangens nicht würdig.“

Unebenes Pflaster vor der Tanzschule Rühl mit erschwerter Nutzbarkeit für Rollstühle und Rollator, fehlende Kontrastmarkierungen etwa an der Treppe in der Pfarrgasse, die leicht zu übersehende Wasserrinne in der Marienstraße waren weitere Kritikpunkte.

Ein Fußverkehrskonzept brauche Ellwangen nicht, so Wiesler, sondern viele kleinteilige Handlungsansätze zur Erhöhung von Attraktivität und Sicherheit. Eine Daueraufgabe bleibt die Stärkung des Miteinanders von Fuß- und Radverkehr. Der Grundstein aber ist gelegt: „Wir haben den Fußverkehr in Ellwangen zum Thema gemacht“, bilanzierte Bürgermeister Volker Grab nach zwei intensiven Stunden mit rauchenden Köpfen.

Für das eine oder andere habe man vielleicht noch keine Lösung, aber Ideen. Für die Karlsruher Planer gab‘s viel Beifall. Ihre Analyse ist einleuchtend, ihre Vorschläge sind umsetzbar. So kann es weitergehen für die Fußgänger in Ellwangen.