Zwei Jahre hat die Corona-Pandemie Deutschland, den Ostalbkreis und so auch Ellwangen fest im Griff gehabt. Mit Ausbruch im März 2020 sind auf die Stadt nicht nur zahlreiche Auflagen, sondern auch immense Kosten zugekommen, die sich in den folgenden 24 Monaten mit dazukommenden und wegfallenden Schutzmaßnahmen immer weiter aufsummiert haben. Die Stadt Ellwangen hat nun einen Einblick gegeben, was die Pandemie die Verwaltung letzten Endes gekostet hat.

Die Grafik zeigt nur die größten Posten der Pandemie. Alle Angaben ohne Gewähr. Daten: Stadt Ellwangen (Foto: Larissa Hamann )

Wie Olaf Thielke, Pressesprecher der Stadt Ellwangen auf Anfrage mitteilt, sind für Schutzmaßnahmen an Schulen, Kindergärten und in städtischen Einrichtungen und Behörden Kosten in Höhe von rund 880.000 Euro entstanden.

Darunter fallen beispielsweise Ausgaben für Schutzmasken, zusätzliche Reinigungsausgaben, Desinfektionsmittel, Schnelltests, Kosten für Test- und Impfzentren sowie Luftfilter.

Für virenarme Räume: Neun Luftfilter und 330 CO2-Messgeräte

Laut Thielke hat die Stadt dabei insgesamt neun Luftfilter für 12.000 Euro und 330 CO2-Messgeräte für 35.000 Euro angeschafft ‐ diese Kosten seien allerdings zur Hälfte von Land und Bund übernommen worden. Für den Betrieb des Testzentrums in der Stadthalle sind für die Verwaltung 2022 Mietkosten in Höhe von 25.000 Euro angefallen, die Sach- und Personalkosten seien von den Maltesern und dem DRK als Betreiber abgerechnet worden.

Luftfilter sollten in Schulen und anderen Einrichtungen für virenarme Zimmerluft ohne Dauerlüften sorgen. (Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa )

Auch für die Schnelltests an Schulen und Kindergärten ‐ insgesamt 425.802 Tests für Schüler, 70.894 für Kindergartenkinder und 17.572 für das Kitapersonal ‐ sowie für den Betrieb des Impfzentrums wurden die Kosten in Höhe von 207.000 Euro durch Förderprogramme von Bund und Land erstattet.

3000 Tests und 1000 Masken sind noch übrig

Wie Thielke weiter ausführt, sind aus den rund 41.600 Tests und 40.758 Masken, die die Stadt außerdem im Laufe der Pandemie bestellt hat, noch rund 3000 Tests im Gesamtwert von rund 4000 Euro sowie 1000 Masken aus der kostenlosen Lieferung des Bundes übriggeblieben. Um zumindest nicht alle Tests verfallen lassen zu müssen, seien bereits rund 1000 Stück im Februar dieses Jahres an das Schönbornhaus gespendet worden.

Die Stadt Ellwangen erhöht auch die Zuschüsse für ihre Bäder

Die strengen Kontaktbeschränkungen haben außerdem zur Folge gehabt, dass die Ellwanger Bäder zeitweise geschlossen bleiben mussten. Um ihre Unterhaltung aber auch ohne Besucher weiterhin sicherzustellen und die fehlenden Einnahmen abzufedern, hat die Stadt ihre regulären Zuschüsse zum Betrieb der Bäder in allen drei Jahren erhöht.

Betrugen diese im Jahr 2019 noch rund 600.000 Euro, wurden sie für 2020 auf rund eine Million Euro erhöht, 2021 sogar auf 1,2 Millionen und 2022 schoss die Verwaltung ebenfalls noch einmal rund eine Million Euro hinzu. Für entfallene Kindergartenbeiträge oder zur Kompensation der Gewerbesteuer-Erleichterungen hat die Stadt dagegen insgesamt mehr als 6,4 Millionen Euro an Hilfen von Bund und Land erhalten.

Des Weiteren musste die Stadt auch in Sachen Digitalisierung stark aufrüsten, damit sowohl der Betrieb in der Verwaltung, aber auch in den Schulen trotz Homeoffice und Homeschooling so gut wie möglich weiterlaufen konnte. Finanziell unterstützt worden ist die Stadt Ellwangen bei diesen Anschaffungen auch hier durch verschiedene Förderprogramme des Landes.

Für digitaleres Lernen: 334.373 Euro aus dem „Digitalpakt Schule“

Wie die Kämmerei darlegt, erhielt die Stadt beispielsweise aus dem sogenannten „Digitalpakt Schule“ des Landes Baden-Württemberg insgesamt rund 334.373 Euro. Diesen Zuwendungen stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 960.762 Euro gegenüber.

Durch die Förderprogramme konnte kurzfristig Homeschooling in Verbindung mit Videokonferenzen auf entsprechenden Endgeräten umgesetzt werden. Olaf Thielke, Sprecher der Stadt Ellwangen

Unabhängig von der Pandemie seien im Jahr 2019 im Rahmen eines Medienentwicklungsplans von allen Ellwanger Einrichtungen Konzepte für den digitalen Unterricht vorgelegt und entsprechende Landesförderungen beantragt worden.

Eine langfristige Vorbereitung, die der Stadt Ellwangen beim Ausbruch der Pandemie zugutekam und schnelles Handeln ermöglicht hatte: „Durch die Förderprogramme konnte kurzfristig Homeschooling in Verbindung mit Videokonferenzen auf entsprechenden Endgeräten umgesetzt werden“, so Thielke.

Dennoch haben die Schulen in den Folgemonaten um etwa 1000 neue Geräte mit entsprechendem Zubehör aufgestockt, mit denen die Schüler von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen konnten. Die Videokonferenzsysteme für den Unterricht seien vom Land Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt worden.

Auch die Stadtverwaltung musste digitaler aufgestellt werden

Aber auch die Verwaltung hat ihre Arbeitsabläufe umstellen müssen: „Die Stadträte waren bereits vor der Pandemie mit technischen Geräten und Software ausgestattet. Die Strategie lautete, von PC auf Notebooks zu wechseln“, sagt Thielke. „Bei der Stadtverwaltung wurde es den Mitarbeitern kurzfristig über externe Netzwerke ermöglicht, auf die vorhandenen Systeme zuzugreifen.

Geplante Beschaffungen von PC wurden durch Laptops ersetzt, etwa 150 Mitarbeiter haben während der Corona-Zeit von zu Hause aus gearbeitet.“ Außerdem seien rund 60 weitere Laptops angeschafft worden, um einen ausreichenden Pool an Leihgeräten zur Verfügung stellen zu können.

Des Weiteren mussten laut Thielke die Arbeitsplätze mit Videokonferenzsoftware, Kameras und Lautsprecher ausgestattet werden ‐ ebenso die Konferenzräume, um Onlinebesprechungen abhalten zu können.

Fazit nach zwei Jahren Krisenmodus?

Wäre die Stadt aber mit den gesammelten Erfahrungen nun besser für eine weitere Pandemie gewappnet? Thielke ist fest davon überzeugt: „Wir wären beim nächsten Mal sicherlich besser vorbereitet, schon allein, weil wir ein funktionierendes Kriseninterventionsteam zusammengestellt haben und in der Krise auch erproben konnten.“

Auch haben sich seinen Angaben nach einige Arbeitsstrukturen erhalten, die sich im Zuge des russischen Angriffskriegs erneut bewährt haben: „Es ist das mobile Arbeiten geblieben, und wir schalten uns vermehrt zu Videokonferenzen zusammen, statt Vor-Ort-Termine zu vereinbaren“, so der Pressesprecher.