Verurteilung, Freispruch oder Einstellung des Verfahrens — mit einem dieser drei Szenarien endet in Deutschland in der Regel jedes Gerichtsverfahren. Wird ein Verfahren eingestellt, ist das für den Angeklagten meist mit einer Auflage verbunden, entweder finanzieller Art oder in Form von gemeinnütziger Arbeit. Abgesehen vom dem Angeklagten — dem mit einer Verurteilung eine wesentlich höhere Geld– oder sogar Freiheitsstrafe gedroht hätte — profitieren vor allem Vereine von diesem Prozessausgang.

Eine vom Amtsgericht Ellwangen veröffentlichte Liste macht das deutlich: Dieser zufolge haben Vereine und Institutionen in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt 243.245 Euro aus angeordneten Geldauflagen erhalten. Veröffentlicht wurde die Liste über das Onlinefragetool „Frag den Staat“, ein Projekt der Organisation „Open Knowledge Foundation“ mit Sitz in Berlin. Über das Portal können Nutzer kostenfrei Anfragen an Institutionen und Behörden Fragen zu verschiedensten Themen stellen.

Aus der Liste geht hervor, dass das Amtsgericht im Zeitraum besagter 24 Monate Einrichtungen mit der Spende der angeordneten Geldauflagen begünstigt hat — die größten Summen gingen dabei an den Ellwanger Verein „Kleine Hände“ mit insgesamt 48.750 Euro, an den Bewährungshilfeverein Ellwangen mit 43.745 Euro sowie an die Tübinger Stiftung „Hilfe für kranke Kinder“ mit 34.500 Euro.

Gemeinnützige Geldauflagen ordnet das Amtsgericht an, wenn sich im Laufe der Verhandlung herausstellt, dass die Straftat nicht so gewichtig war, dass eine Freiheit– oder Geldstrafe verhängt werden müsste, erklärt Amtsgerichtsdirektor Norbert Strecker. Statt eines Urteils wird das Verfahren dann gegen eine Geldauflage eingestellt. „Eine kleine Sanktion, die aber nicht im Bundeszentralregister auftaucht“, ergänzt Strecker.

In der Auswahl, welche Institutionen das Amtsgericht begünstigt, seien die Strafrichter frei. „Wir können damit Projekte unterstützen, uns am Herzen liegen und die wir unterstützen möchten. Bei mir sind das oft Initiativen, die sich für krebskranke Kinder einsetzen“, verrät der Amtsgerichtsdirektor seine persönliche Präferenz. Bedacht hat er hierbei in der Vergangenheit unter anderem die Freiburger „Herzklopfen–Elterninitiative herzkranker Kinder Südbaden e.v.“ oder den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen. Ein Limit, wie viel das Amtsgericht maximal an einen Verein spenden darf, gibt es laut Strecker nicht. Auch wo der Verein seinen Sitz hat, ist nicht von Belang. Entsprechend gingen auch schon Spenden an die Deutsche Arthrose–Hilfe in Frankfurt oder an den Bundesverband Kinderhospiz in Lenzkirch. „Im Regelfall bedenken wir aber hauptsächlich örtliche Vereine“, so Strecker.

Denn die sind auf die Zuwendungen aus der Justiz auch dringend angewiesen, wie sich in der Recherche „Ipf– und Jagst–Zeitung/Aalener Nachrichten“ herausstellt. „Ohne diese Zuwendungen hätte der Verein in der Coronazeit sicherlich Insolvenz anmelden müssen, da sämtliche Einnahmen aus Vermietungen weggefallen sind“, erklärt Alois Weingart, Verwalter des Ellwanger Wagnershofs. Wie Weingart ausführt, habe der Verein in dieser Zeit für die Sanierung der Sanitäranlagen rund 250.000 Euro ausgegeben und seine Ersparnisse dabei nahezu aufgebraucht, weshalb die Spenden des Amtsgericht von insgesamt 3700 Euro sehr gelegen kamen. Grundsätzlich rechne der Verein aber nicht mit Zuwendungen aus Geldauflagen. „Nur bei außerordentlichen Aufwendungen für Renovierungen und Sanierungen werden die Gerichte um Unterstützung gebeten“, so der Verwalter.

Die Marienpflege Ellwangen hat die Zuwendungen in Höhe von 17.300 Euro vor allem zur Finanzierung von Freiwilligendienstleistenden, aber auch von Angeboten wie dem Kinder– und Jugendchor, der Kreativwerkstatt und dem heilpädagogisch–therapeutischen Reiten, genutzt.

Die regulären Sach– und Personalkosten, die in der Marienpflege anfallen, werden zwar vom Jugendamt getragen, Aufwendungen für zusätzliche Angebote, die zum Beispiel zur therapeutischen Begleitung der Kinder oder zur Verbesserung der Lebensqualität dienen, können darüber allerdings nicht abgedeckt werden. Auch anfallende Kosten zur Betreuung der Freiwilligendienstleistenden finanziert das Jugendamt nicht. „Ohne Spenden und Geldauflagen könnten wir also solche zusätzlichen Stellen und Angebote nicht ermöglichen“, betont Ralf Klein–Jung, Vorsitzender der Stiftung Kinder– und Jugenddorf Marienpflege.

Knapp ein Fünftel der Geldauflagen gingen in 2021 und 2022 an den Bewährungshilfeverein Ellwangen. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die im Landgerichtsbezirk Ellwangen eingesetzten Bewährungshelfer und Gerichtshelfer dabei zu unterstützen, straffällig gewordene Menschen wieder in die Gesellschaft einzugliedern.

Wie Friedrich Unkel, Vorsitzender des Ellwanger Vereins zur Förderung der Bewährungshilfe auf Anfrage mitteilt, werden dafür die vom Gericht erhaltenen Zuwendungen vor allem an die Partnerinitiativen, den Heidenheimer Verein „G–Recht e.V.“ oder die Sozialberatung Schwäbisch Gmünd“ weitergegeben. In den Vereinen werden mit dem Geld wiederum Programme zum „Täter–Opfer–Ausgleich“ oder die Begleitung Jugendlicher bei der Ableistung ihrer Bewährungsauflagen finanziert. „Ohne Geldauflagen zugunsten unseres Vereins müssten wir unsere Arbeit einstellen“, so Unkel. „Dadurch könnten wir unsere direkten Unterstützungen nicht mehr leisten. Die Hilfsangebote von G–Recht e.V. und der Sozialberatung Schwäbisch Gmünd würden zumindest beeinträchtigt.“