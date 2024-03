Geheimcodes entschlüsseln, Zahlen und Buchstaben kombinieren, versteckte Gegenstände finden, Logikaufgaben lösen - und so im Wettlauf gegen die Zeit das Rätsel lösen. In Ellwangen gehen solche sogenannten Escape-Spiele nicht in geschlossenen Räumen, sondern zum Beispiel auch im Wald oder in der Innenstadt.

Entwickelt hat sie allesamt die Ellwangerin Brigitte Sing, die im Dezember 2022 ihr erstes Spiel „Galgenwald Escape“ entwickelt hat. Angespornt von der positiven Rückmeldung, hat sie seitdem vier weitere Rätseltouren herausgebracht, eine davon auch speziell für Kinder.

Sing holt sich Inspiration beim Ausprobieren anderer Escape-Rooms

Sing ist selbst begeisterte Escape-Spielerin und wenn sich die Gelegenheit bietet, probiert sie mit ihrer Familie Spiele aus. „Wenn wir in den Urlaub gehen, schauen wir eigentlich fast immer, ob es dort so etwas in der Art gibt“, so die Ellwangerin.

Aus diesen Erlebnissen ergeben sich oftmals auch Inspirationen für eigene neue Spiele. Die meisten Ideen kommen ihr aber im Alltag, zum Beispiel beim Autofahren oder Kochen, beim Bummeln durch Ellwangen oder auf Ausflügen.

Notizpunkt als Fundus für neue Rätsel

Als Fundus für künftige Spiele hält sie jeden Einfall - manchmal sind es auch schon vollständige Rätsel - erst einmal schriftlich oder als Zeichnung in einem Notizbuch fest. „Wenn ich dann ein neues Spiel mach, baue ich daraus alle Ideen ein, die in die Geschichte oder zu der Tour passen.“

Sings Traum ist ein eigener Rätselraum. Das finanzielle Risiko und die Auflagen, die ein solches Angebot mit sich bringen, seien ihr allerdings zu hoch. Bei Sings Outdoor-Escapespielen können die Spielerinnen und Spieler die Rätselkisten dagegen einfach bei der Ellwangerin Zuhause oder an vereinbarten Treffpunkten ausleihen und loslegen.

Aufwendungen für Sicherheitsauflagen, Miete und Betriebskosten, die für einen klassischen Escape-Room anfallen würden, spart sich Sing damit. Abgesehen davon arbeite sie sehr gerne in ihrem Job in einer Gemeindeverwaltung nahe Ellwangen.

Die Spiele kommen richtig gut an und meistens fragen die Leute direkt nach dem nächsten. Brigitte Sing, Spieleautorin

Das Basteln und Entwickeln von Rätsel sei ein guter Ausgleich dazu. „Ich gestalte diese Rätsel wirklich nur, weil es mir total Spaß macht und aus der Überzeugung heraus, dass die Leute wieder mehr raus und in den Wald gehen sollten“, betont sie.

Werbung macht sie dafür auch fast ausschließlich über ihre Webseite und ein paar Flyer, weshalb das Angebot auch nach etwas mehr als einem Jahr nach wie vor eher ein Insidertipp ist. Dennoch ist sie zufrieden mit der Entwicklung: „Die Spiele kommen richtig gut an und meistens fragen die Leute direkt nach dem nächsten. Und man merkt, dass immer mehr Nachfragen kommen und es sich langsam herumspricht.“

Aus dieser Dynamik heraushaben sich auch die einzelnen Spiele entwickelt: So erreichten Sing bereits kurz nach Veröffentlichung ihres ersten Spiels Anfragen zu einem entsprechenden Spiel für Kinder. Damals eine ganz neue Herausforderung für sie: „Rätsel für Kinder muss man viel einfacher gestalten und berücksichtigen, dass sie vielleicht noch nicht so gut lesen und schreiben können“, so die Hobby-Spieleautorin.

„Es sind deshalb oft Aufgaben, bei denen die Kinder zum Beispiel nach Dingen in ihrer Umgebung suchen oder Zahlen ablesen müssen.“ Inhaltlich dreht sich die Kinder-Schnitzeljagd um Wendelin Spechtler, einen Vogelkundler, der beim Aufhängen von Nistkästen im Galgenwald scheinbar spurlos verschwunden ist.

Auch das Spiel „Dachbodenfund“, bei dem in alten Briefen die Geschichte einer entfernten Verwandten aufgeklärt werden soll, die einst mit der Härtsfeldbahn nach Aalen fahren wollte, hat Sing auf Wunsch eines befreundeten Paares entwickelt, die Zuhause rätseln wollten.

Beim Spiel „Dachbodenfund“ decken die Spieler mittels Briefen und persönlichen Gegenständen die Geschichte einer entfernten Verwandten auf. (Foto: Larissa Hamann )

Eine Hommage an Ellwangen sollte laut Sing dagegen das „City-Escape“ sein, bei dem es zwar nicht um die Lösung eines fiktiven Falls geht, es dafür aber einige Rätsel in der Innenstadt aufzudecken gilt.

Da all ihre bisherigen Spiele für maximal sechs bis acht Personen ausgelegt sind, reizte es Sing, ein weiteres Rätsel für größere Gruppen zu entwickeln, wie sie erzählt. Mit ihrem „Es(s)cape“, bei dem bis zu 36 Spieler in Teams gegeneinander spielen, hat sie auch dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt.

Beim City-Escape ziehen die Teilnehmer mit einer Umhängetruhe voller verschlossener Kästchen los, die nur das Lösen von Rätseln nacheinander geöffnet werden können. (Foto: Larissa Hamann )

Aktuell arbeitet sie an ihrem sechsten Spiel und es wird vermutlich auch nicht das letzte sein, denn wie sie abschließend betont: „Mir fehlt oft nur die Zeit für neue Spiele, Lust und Ideen habe ich aber genug.“

Für ihr „City-Escape“ sucht Brigitte Sing noch nach Partnern in Innenstadtnähe, bei denen die Truhen zum Spielen abgeholt und zu denen sie im Anschluss auch wieder zurückgebracht werden können. Interessierte können sich dafür an die Spieleautorin per Mail an [email protected] wenden.