„So isch halt“: Wo ist nur der Kürbis geblieben?

Kurz vor Halloween habe ich für meine beiden Jungs einen Kürbis geschnitzt. Schöne Größe, gleichmäßiger Wuchs und gute Standfestigkeit zeichneten ihn aus. Und die gruselige Fratze war mir, wie ich fand, auch ganz gut gelungen. Die Kinder freuten sich jedenfalls. Exakt eine Woche nach Halloween kam ich gegen 21 Uhr nach Hause und wunderte mich, als ich die Säule neben unserer Einfahrt betrachtete. Dort stand lediglich noch eine rot flackernde LED-Kerze, nicht jedoch der Kürbis. Also erkundigte ich mich bei meiner Frau nach dem Verbleib des Fruchtgemüses. Sie wunderte sich ebenfalls, hatte aber auch keine Erklärung, wohin der Kürbis entschwunden war.

„Diebe“, dachte ich mir und machte einen beliebigen militanten Halloween-Hasser als Übeltäter aus. „ Wer ist bitte so erbärmlich und stiehlt zwei kleinen Jungs ihren Kürbis?“ Ich regte mich auf. Das half aber nichts, der Kürbis blieb verschollen.

Zwei Tage verstrichen, da machte meine Gattin während eines Spaziergangs eine unerfreuliche Entdeckung. Am Rande eines unbebauten Grundstücks entdecke sie einige kleine Kürbisteile. Einige Meter weiter folgte dann der große Schreck: Jemand hatte einen Kürbis, der unschwer als der unsrige zu erkennen war, auf einem Gullideckel zertreten.

Trotzdem wird es auch nächstes Jahr wieder einen geschnitzten Kürbis vor unserem Haus geben. Und wer dann wieder zutreten möchte, wird sich sicher über den versteckten Beutel mit Schuhcreme darin freuen.

