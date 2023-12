In meinem Flur liegt ein kleiner, aus vielen bunten Flicken gewebter Teppich aus Ibiza. Er ist furchtbar unpraktisch und versteht sich so gar nicht mit dem Staubsaugerroboter. Aber mir gefällt er immer noch. Wegen diesem, etwa einen Quadratmeter großen Kunstwerk aus einem Hippieladen, musste ich fast meine Badesachen auf der Insel lassen.

Denn das Volumen eines Koffers, der nur 20 Kilo wiegen darf, ist begrenzt. Seit einer Istanbul-Reise ziert eine altgoldene Lampe mit rautenförmigem Muster, durch das das Licht warm scheint, das Wohnzimmer. Bei diesem Kauf habe ich wieder einmal feststellen müssen, dass mir das Feilschen um einen Preis nicht liegt.

Viel zu viel habe ich wahrscheinlich auch für die zahlreichen Tees, Gewürze und Seifen auf dem Basar bezahlt, die mein Gepäck auf der Rückreise in einen wunderbar orientalischen Duft gehüllt haben. Jetzt duftet es im Bad nach Olivenöl- und Rosenseife. „I love New York“ steht auf meiner Tasse, aus der ich täglich meinen Tee trinke.

Ich habe sie in einem dieser vollgestellten Souvenirläden, in denen eigentlich alles viel zu teuer ist, gekauft. Die Rückfahrt vom Laden ins Hotel erfolgte, in Ermangelung eines Taxis, mit der Rikscha. Hinter uns: Ein New Yorker Feuerwehrauto im Einsatz.

Ich bin kein Fan von kitschigen Kleinigkeiten, doch Souvenirs, die man im Alltag gebrauchen kann, frischen immer wieder schöne Urlaubserinnerungen auf. Und das kann man vor allem im kalten Dezember gut gebrauchen.

