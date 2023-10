Seit ich meinen Führerschein besitze, bin ich stets gerne auf vier Rädern unterwegs. Selbst bei längeren Fahrten melde ich mich so gut wie immer freiwillig als Fahrer.

In Kombination mit guter Musik oder einem spannenden Hörbuch hat das Autofahren für mich beinahe eine meditative Wirkung. Ist man allerdings als Redakteur täglich auf den Straßen des Ostalbkreises unterwegs, erlebt man so einiges, was den Spaß am Autofahren raubt. Und nein, ich spiele damit nicht auf die eklatante Parkplatzsituation in einigen Städten an.

In schöner Regelmäßigkeit blockieren Brummi-Fahrer auf der A7 die linke Spur bei einem Elefantenrennen. Das ist jedoch längst nicht so nervig, wie Drängler, die einem in der durch den Lkw entstandenen Schlange so nah hinten auffahren, dass man ihnen durch den Rückspiegel beinahe in die Nasenlöcher schauen kann.

Ja, auch ich könnte ohne die Laster vor mir schneller fahren. Und ja, auch ich bin oft auf dem Weg zu Terminen, kann mich aber leider auch nicht vor den Lkw teleportieren. Selbst dann nicht, wenn der hinten Auffahrende leidenschaftlich die Lichthupe betätigt.

Hängt man später auf der Landstraße dann noch hinter einem Roller fest oder wird innerorts von Radfahrern geschnitten, die mehrfach vom Radweg auf die Hauptstraße wechseln, kommt das Blut in den Adern durchaus mal zum Kochen. Zum Glück ist darin in meinem Fall nur im übertragenen Sinne Benzin enthalten. So isch halt!

Redakteurinnen und Redakteure sind auch Menschen, kaum zu glauben, oder?! Und sie erleben Kurioses, Lustiges, Irritierendes, manchmal vielleicht auch Trauriges - neben der Arbeit. Und das ist künftig Lesestoff an dieser Stelle. Am Ende jeder Episode lässt sich sagen: So isch halt!