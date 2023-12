„Wenn die Kinder einen begrüßen, einen umarmen, da fühlt man richtig, wie sehr sie ein bisschen Wärme und Zuneigung brauchen“ - so geht es Comboni-Bruder Hans Dieter Ritterbecks jedes Mal, wenn er in der südsudanesischen Hauptstadt Juba auf Straßenkinder trifft.

Seit 2018 in der kriegsgebeutelten Region als Missionar im Einsatz, ist er als „Bayadan“ - als Weißer - bei den Kindern und Jugendlichen bereits bekannt. „Die Kinder freuen sich so sehr über die Zuwendung und werden deshalb auch schnell anhänglich, das bewegt einen schon und da kriegt man im Umgang mit ihnen auch immer wieder feuchte Augen“, berichtet Ritterbecks von diesen Begegnungen.

Ritterbecks engagiert sich für die „Divine Mercy Action“

Um diesen auf der Straße lebenden Kindern und Jugendlichen zu helfen, hat die Rechtsanwältin Yasmin Ahmed zusammen mit dem Comboni-Missionar Pater Paolino vor etwas mehr als fünf Jahren die Initiative „Divine Mercy Action“ ins Leben gerufen. Mit dem Projekt sollen den Kindern und Jugendlichen ein sicherer Schlafplatz, geregelte Mahlzeiten sowie Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung ermöglicht werden.

Auch Comboni-Missionar Hans Dieter Ritterbecks liegt das Schicksal der jungen Südsudanesen am Herzen, weshalb er sich bereits kurz nach der Gründung der Initiative ebenfalls für das Projekt einzusetzen begann, unter anderem mit Spenden die Finanzierung der Schulgebühren unterstützt und Bibelunterricht gibt.

Aus gesundheitlichen Gründen musste er allerdings vor einiger Zeit nach Deutschland zurückkehren und kann die Aktion deshalb aktuell nur aus der Ferne unterstützen. Dass das Projekt und damit auch das Schicksal der Kinder zum größten Teil auf den Schultern Yasmin Ahmeds lastet, bereitet ihm etwas Sorgen. „Wenn ihr etwas zustößt, steht die Zukunft des gesamten Projekts auf der Kippe“, so Ritterbecks.

Er hofft, dass das Projekt künftig von den Comboni-Missionaren nicht nur unterstützt, sondern vollständig in die Arbeit der Ellwanger Kongregation eingegliedert werden kann. So könnte der Fortbestand der Hilfsangebote für die Jugendlichen sichergestellt werden, ohne dabei auf eine einzelne Person angewiesen zu sein. „Ich würde sehr gerne selbst noch einmal zurück in den Südsudan, ob das klappt, steht aber noch in den Sternen“, betont er in diesem Zusammenhang.

„Die Situation im Nord- und Südsudan ist zu einem vergessenen Krieg geworden.“

Aufmerksamkeit für solcherlei Hilfsprojekte im Südsudan zu bekommen, ist in Zeiten, ist nicht erst seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine eine große Herausforderung. „Die Situation im Nord- und Südsudan ist zu einem vergessenen Krieg geworden“, sagt auch Pater Markus Körber, Prokurator der Ellwanger Comboni-Missionare. „Wir spüren deutlich, dass wir dran bleiben müssen, um das Bewusstsein für die Situation im Sudan und Südsudan wach zu halten.“

Fluchtbewegung aus dem Sudan verschärft die Situation im Südsudan

Insgesamt 39 Jahre zerstörten und spalteten die beiden Unabhängigkeitskriege das nordafrikanische Land, seit sich der Süden 2011 offiziell abgespalten hat, hat sich die humanitäre Lage der Menschen nicht wirklich verbessert - eher das Gegenteil ist der Fall. „Durch den Krieg im Norden wurde eine große Fluchtbewegung Richtung Süden in Gang gesetzt. Viele Menschen, die Jahre zuvor aus dem Süden geflohen sind, kehren nun wieder zurück“, erklärt Körber.

Die Folge ist zu wenig Schlafraum, zu wenig Arbeitsplätze, zu wenig Lebensmittel. Denn obwohl der Südsudan reich an Bodenschätzen wie Gold, Eisen, Erdöl, Uran oder Silizium ist, aufgrund von starker Korruption und politischen Krisen zählt die Bevölkerung aber dennoch zu den ärmsten der Erde.

Gespalten zwischen gewaltsamem Krieg und wahrhaftem Frieden

Die Menschen sind auf die Zuwendungen durch die Hilfsorganisationen angewiesen, die Aussicht auf Frieden wird mit ihrem Einsatz aber nicht unbedingt verbessert. „Für uns ist es sehr schwierig, den Leuten wirklich nachhaltig zu helfen. Denn viele wollen gar nicht, dass wahrhaftiger Frieden herrscht, denn damit würden auch die internationalen Hilfen zurückgehen. Einen gewaltsamen Krieg möchte dagegen aber natürlich auch niemand“, beschreibt Körber das Dilemma und resümiert daraus: „Wenn wir wirklich helfen wollen, dann nur mit Bildung, über die Unterstützung in Krankenstationen und die Missionsarbeit.“

Bei Letzterem geht es aus Sicht der Ellwanger Gemeinschaft vor allem darum, Werte wie Vergebung oder Nächstenliebe zu vermitteln und so die Jugendlichen zu verantwortungsbewussten Erwachsenen heranwachsen zu lassen.

Auch Nächstenliebe kann Freude beim Helfen machen

Die Aktion „Helfen bringt Freude“ ist für die Ellwanger Comboni-Missionare eine wichtige Möglichkeit, die Kinder und Jugendlichen im Südsudan zu unterstützen. „Für uns liegt die „Freude“ am Helfen vor allem in der Hingabe seiner selbst. Wenn wir etwas schenken und uns dafür einsetzen, freut sich nicht nur der Beschenkte, sondern auch wir empfinden daran Freude. Wie viele Opfer erbringen Eltern für ihre Kinder und freuen sich trotzdem mit ihnen? Wir haben zwar keine Kinder, fühlen uns aber als Brüder und Schwester der Mission deswegen nicht weniger verantwortlich für die Menschen, die unsere Hilfe brauchen.“