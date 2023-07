So feierte Elke–Technik feiert ihr 75–jähriges Bestehen

Die Elke–Technik kann auf ihr 75–jähriges Bestehen zurückblicken. Das Unternehmen für Wärme– und Verbindungssysteme im Mühlgraben 70 wurde 1948 durch Ingenieur Fritz Kerner gegründet und feierte jetzt Jubiläum. Eigentümerin der Elke–Technik, die 60 Beschäftigte zählt, ist zu 100 Prozent die ARBAnova Familienstiftung der Eheleute Reinhold und Marianne Barlian.

Michael Fuchs, Geschäftsführer der Elke–Technik Wärme– und Verbindungssysteme GmbH, begrüßte neben den zahlreichen Beschäftigten auch ehemalige Mitarbeiter und ließ die letzten fünf Jahre seit dem 70–jährigen Jubiläum Revue passieren. Dabei ging er mit Blick auf Logistik und Versorgung mit Material auf die betrieblichen Auswirkungen der Corona–Pandemie, der Havarie der „Ever Given“ am 23. März 2021 im Suez–Kanal und des Ukraine–Kriegs ein. Trotz aller Krisen habe man von 2018 bis 2023 den Auftragsbestand um 9,75 Prozent erhöhen können, einen Mitarbeiterzuwachs von 17 Prozent erzielt und über eine Million Euro in das mittelständische Unternehmen am Standort Ellwangen investiert. Fuchs berichtete von Aufträgen für Seitenwandheizungen für die U–Bahn von Berlin und für Doppelstockzüge der Österreichischen Bundesbahnen sowie von Aufträgen für Führerstandheizungen für die S–Bahn Berlin.

Der Vorstandsvorsitzende der ARBAnova Familienstiftung aus Würzburg, Aleksandar Dino Trslic, ging auf die Unternehmensgeschichte ein. Die Elke–Technik wurde 1948 durch den Ingenieur Fritz Kerner gegründet, um Stanz– und Drehteile sowie elektrische Geräte zu fertigen. Von 1950 bis 1960 wurde Vulkanisieren als weitere Kerntechnologie zur Verarbeitung von Elastomeren entwickelt, auch wurden erste Werkzeuge konstruiert und gebaut und unter anderem an die Firmen Bosch und Varta geliefert. Von 1960 bis 1980 wurde eine Serie von elektrischen Steckverbindungen für Nutzfahrzeuge und schwere, robuste Anwendungen entwickelt und mit eigenem Werkzeug– und Formenbau ein neuer Kundenstamm für technische Kunststoffteile aufgebaut, darunter die Firma BARTEC in Bad Mergentheim. Deren Gründer, Reinhold Barlian, übernahm 1981/1982 die damals in Schwierigkeiten geratene Elke–Technik, sicherte durch Aufträge den Standort Ellwangen und führte das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft. Barlians Frau Marianne ist seit 1999 Geschäftsführerin der Elke–Technik. 2017 wurde die Stiftung gegründet.

In der Sparte Wärmetechnik werden seit 1990 Elektro–Heizungs–Komponenten auf Silikonbasis konstruiert und gefertigt sowie für schwere Nutzfahrzeuge auf Basis vorhandener Steckverbinder Baugruppen konfektioniert. Das Unternehmen mit einem Sechs–Millionen–Euro–Umsatz bietet auch Elektro–Wärmetechnik mit Heizelementen, Regelungs– und Anschlusstechniken zum Temperieren von Wohn– und Sanitärräumen sowie Frostschutzlösungen für Außenbereiche an. Ein neuer Firmensitz (Entwicklung, Herstellung, Verwaltung) soll im Ellwanger Gewerbegebiet entstehen, in einem ersten Bauabschnitt werden circa 5000 Quadratmeter des 15.300 Quadratmeter großen Grundstücks bebaut. Das Grundstück für den Neubau wurde im Februar 2022 bei der Stadt gekauft.

„Überall steckt ein Stück Ellwangen drin“, freute sich Oberbürgermeister Michael Dambacher über die bundesweite Rolle, die die Elke–Technik bei der Ausstattung der Verkehrsmittel spiele. Die Elke–Technik zeichne aus, dass sie die richtigen Antworten auf die Fragen der Zeit habe. „Sie dürfen gerne weiter wachsen und doppelt so viele Mitarbeiter haben“, so der OB: „Wir sind für alle Schandtaten offen. Wir als Stadt sind stolz auf Sie.“

Der Vizepräsident der Industrie– und Handelskammer Ostwürttemberg, Ulrich Betzold, würdigte die „beeindruckende Erfolgsgeschichte“, lobte Fachkompetenz, technisches Know–how, Innovationskraft und Unternehmenskultur des Betriebs sowie dessen „erstklassige Produkte“ und sprach von einem Hidden Champion: „Sie sind einer der Zulieferer für die ganz große Industrie. Sie sind ein Vorbild für die gesamte Wirtschaftsgemeinschaft.“ Dass die Elke–Technik duale Ausbildungsplätze anbietet, hob Betzold besonders hervor. Reinhold Barlian, Stifter und Gesellschafter der Elke–Technik, und seine Frau Marianne, Stifterin und Geschäftsführerin, sprachen Worte des Dankes und freuten sich bereits auf das 100–Jährige.