So feiert die Ahmadiyya Muslim Jamaat ihr 100–jähriges Bestehen

Seit 100 Jahren gibt es die Ahmadiyya Muslim Jamaat in Deutschland. Und deshalb soll das diesjährige Jahrestreffen der Gläubigen etwas ganz Besonderes werden. Denn der mittlerweile fünfte Kalif, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, wird erstmals nach Ende der Corona–Pandemie nach Deutschland kommen und zu Gemeindemitgliedern sowie Besuchern sprechen. Rund 40.000 Menschen werden zu diesem dreitägigen Treffen, 1. bis 3. September, in der Messehalle in Stuttgart erwartet. Eng eingebunden in die Organisation ist auch die Ahmadiyya–Gemeinde Ellwangen/Crailsheim, die jeden Interessierten einlädt, mit nach Stuttgart zu kommen, um sich über die islamische Gemeinschaft zu informieren.

Das Treffen, „Jalsa Salana“ genannt, sei das bisher 47. in Deutschland und finde erstmals in Stuttgart statt, berichtet Adnan Mohammad, Sprecher Ahmadiyya Crailsheim/Ellwangen. Und bis es losgeht, ist noch viel zu tun. Denn rund 40.000 Menschen wollen schließlich untergebracht, versorgt und bewirtet werden. Einige hätten sich in Hotels eingemietet, andere würden mit Wohnmobilen anreisen, so Mohammad weiter. Rund 70 Prozent würden jedoch in Schlafhallen direkt auf dem Messegelände nächtigen. „Die Matratzen dafür besorgen die Gemeinden.“

Rund 40.000 Menschen kommen zur „Jalsa Salana“. (Foto: Ahmadiyya )

Die gesamte Organisation wird von den Gemeinden ehrenamtlich geleistet. Adnan Mohammads Bruder Khuram beispielsweise ist mit vielen anderen für die Hygiene in den Sanitärräumen zuständig. Er werde an diesem Wochenende sicherlich eine ganze Menge Toiletten reinigen, sagt der Inhaber eines Crailsheimer Taxiunternehmens. Aber das sei kein Problem, den jeder fühle sich geehrt, wenn er mitarbeiten und seinen Beitrag leisten könne. Dieser Dienst wird „Waqar–e-Amal“ genannt, was so viel wie ehrenvolle Arbeit bedeutet.

Adnan Mohammad selbst wird bereits einige Tage vorher immer wieder nach Stuttgart fahren, um die Islamausstellung vorzubereiten. Diese ist laut dem Gemeindesprecher in diesem Jahr besonders groß und beinhaltet unter anderem den Koran in mehr als 100 Sprachen. Während der Veranstaltung hat Mohammad dann die Aufgabe, als Gästebetreuer Besucher herumzuführen, besonders diejenigen, die nicht zur Gemeinde gehören.

Auch der kleine Zafir ist schon dabei

Erstmals dabei ist auch Mohammads Sohn Zafir. Der Siebenjährige wird gemeinsam mit anderen Kindern Wasser an die Gäste ausschenken. „Ich habe ihn gefragt, ob er mitmachen möchte. Das wollte er gerne“, sagt Mohammad. „Ich freue mich darauf“, bestätigt Zafir.

Während der gesamten drei Tage werden Teilnehmer wie Besucher verköstigt. Das sei für alle kostenfrei, versichert Mohammad. Die Ahmadiyya übernehme zudem den Sicherheitsdienst, Probleme habe es bisher aber bei keinem Treffen gegeben.

Höhepunkt der dreitägigen Zusammenkunft soll die Ansprache des Kalifen am Samstag werden, der extra aus London nach Stuttgart kommt. Hadhrat Mirza Masroor Ahmad referiert zwar auf Englisch, doch wird sein Vortrag wie alle anderen Wortbeiträge an diesem Wochenende in 13 Sprachen übersetzt. Das seien mehr als bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen (UN), betont Mohammad. Ahmad wird danach noch einige Zeit in Deutschland bleiben und mehrere Moscheen einweihen.

Hauptzweck der „Jalsa Salana“ ist es, wie Mohammad berichtet, „allen aufrichtigen Personen zu ermöglichen, sich religiös weiter zu entwickeln, sodass Wissen vermehrt und Erkenntnis mit Gottes Gnade und Unterstützung vertieft wird.“ Zudem solle die brüderliche Bande in der Gemeinschaft verstärkt werden.

Immer gern gesehen sind laut dem Gemeindesprecher auch Gäste, die nicht der Ahmadiyya angehören. Rund 5000 seien es bei den letzten Treffen gewesen, sagt er.

Jeder Interessierte darf mitfahren

Es gebe immer wieder Vorurteile, doch man wolle allen die Möglichkeit geben, sich über unsere Religion zu informieren, fügt sein Bruder Khuram Mohammad an. Man wolle in Brüderlichkeit zusammenkommen. Deshalb organisiert die Gemeinde Ellwangen/Crailsheim zwei Busse, die am Samstag, 2. September, nach Stuttgart fahren. Jeder Interessierte kann mitkommen. Es wird kein Unkostenbeitrag erhoben. Auch der Besuch des Treffens und die Verpflegung vor Ort sind für alle kostenfrei. Wer mitfahren möchte, kann sich per Mail an Adnan Mohammad ([email protected]) wenden. Für den Besuch der Messehalle muss man sich allerdings anmelden unter https://jalsasalana.de/anmeldung