„So ein Baseballdings“: Zeugen sorgen im Mordprozess für wenig Aufklärung

Alle drei Zeugenaussagen haben wohl kaum einen Zweifel daran gelassen, dass es der Angeklagte gewesen ist, der im vergangenen März in einem einschlägig bekannten Mehrfamilienhaus in Heidenheim den 50-jährigen Nachbarn seiner Lebensgefährtin mit einem Kantholz umgebracht haben soll. Der 35-jährige, gebürtige Rumäne muss sich aktuell vor der Ersten Großen Strafkammer am Ellwanger Landgericht wegen Mordes verantworten.

Zeugen verstricken sich in Widersprüchen

Neben der Freundin des Beschuldigten waren auch zwei von dessen Saufkumpanen vor Gericht erschienen, die den Vorfall in der Wohnung des Opfers direkt mitbekommen haben wollen. Zwar machten beide den 35-Jährigen als Täter aus, verstrickten sich allerdings in allerlei Widersprüche zum Tathergang.

In einer Nacht im vergangenen März soll der Angeklagte durch die offenbar nicht richtig verschlossene Wohnungstür des Nachbarn in dessen Zimmer eingedrungen sein und soll das Opfer sofort mit einem Kantholz geschlagen und auf es eingetreten haben.

Zuvor soll der Rumäne gemeinsam mit seiner Freundin und zwei weiteren Personen den Abend bei dem 50-Jährigen verbracht haben. Dabei soll eine erhebliche Menge Alkohol konsumiert worden sein. Als Todesursache ist laut Gerichtsmediziner ein Pneumothorax (Lungenkollaps) festgestellt worden.

Uneinigkeit über die Tatwaffe: War es „Baseballdings“ oder ein Kantholz?

„So ein Baseballdings, wo Whisky drin gewesen ist“, benannte einer der Zeugen die Tatwaffe. Damit habe der Angeklagte auf das Opfer eingeschlagen. Der Mann, der aktuell einsitzt und von Justizbeamten zum Prozess gebracht werden musste, schien davon überzeugt, dass es nicht das Kantholz war, das der Vorsitzende Richter Fritsch an diesem Verhandlungstag als Beweisobjekt vor sich auf dem Tisch liegen hatte, mit dem der 50-Jährige traktiert wurde.

Der Beamte, der den 40-jährigen Zeugen nach der Tat vernommen hatte, bestätigte, dass man so ein „Baseballdings“ auch nirgends habe finden können. Anders als das Kantholz übrigens. Auch Richter Fritsch bewertete die Aussage des Mannes als „wenig aufschlussreich“.

„Ich war nicht mehr ganz nüchtern, aber ich weiß noch alles, als wenn es gestern gewesen wäre.“ 42-jährige Zeugin aus Heidenheim

Auch der zweiten Zeugin, einer 42-jährigen Heidenheimerin, attestierte Fritsch: „Ich glaube, dass bei Ihnen Fantasie und Wirklichkeit verschmolzen sind.“ Dabei hatte die Frau zu Beginn ihrer Befragung noch angekündigt: „Ich war nicht mehr ganz nüchtern, aber ich weiß noch alles, als wenn es gestern gewesen wäre.“ Wer nun eine klare und fundierte Schilderung der Ereignisse erwartete, wurde bitter enttäuscht.

Wein, Bier und Wodka seien an diesem Abend getrunken worden. Der Angeklagte sei nur mit Unterwäsche bekleidet hereingestürmt und habe erst sie und den anderen Freund, mit dem sie auf der Couch eingeschlafen sei, geschlagen, führte die Zeugin aus. Dann habe er sich den 50-Jährigen vorgenommen, diesen außerdem mit einem Wäscheständer attackiert.

Fritsch bewertet ihre Aussage als kaum zielführend

Ihre Schilderungen wirkten allerdings wirr, sodass Fritsch sie offenbar als kaum zielführend erachtete. „Sie erzählen viel, wissen aber nichts“, so Fritsch. Insbesondere kam es dem Vorsitzenden seltsam vor, dass keiner der Anwesenden dem Opfer geholfen habe, als es angegangen worden sei. Die Zeugin verstricke sich sehr in „widersprüchliche Aussagen“ im Vergleich mit dem, was sie in ihren polizeilichen Vernehmungen gesagt habe.

Lebensgefährtin legt einzige glaubhafte Aussage ab

Einzig die Aussage der Lebensgefährtin des Beschuldigten wirkte durchweg glaubhaft. Laut der 27-jährigen Altenpflegerin habe es bereits am Nachmittag vor der Tatnacht Streit zwischen dem Geschädigten und dem mutmaßlichen Täter gegeben. Es sei zu einer Handgreiflichkeit seitens des 35-Jährigen gekommen.

Auch sei bereits am Spielplatz am Rathaus Alkohol konsumiert worden, ebenso später in der Wohnung des Nachbarn, in der sich alle Beteiligten wieder getroffen hätten. Die Freundin will die einzige gewesen sein, die nichts getrunken hat.

So soll sich die Tat aus ihrer Sicht abgespielt haben

Nachdem sie und der Angeklagte wieder rüber in ihre Wohnung gegangen seien, habe sie der Freund irgendwann noch einmal zum Nachbarn geschickt, um Zigaretten zu holen. Der 35-Jährige sei dann aber auch mitgekommen und habe dieses „Holz“ dabei gehabt. Beim Eintreten hätten alle geschlafen, das Opfer auf seinem Bett, die beiden Zeugen auf dem Sofa, führte sie aus.

Hier soll der Lebenspartner sofort begonnen haben, den 50-Jährigen zu schlagen, erst mit der flachen Hand, dann mit dem Kantholz. Von einem Wäscheständer wusste die Freundin nichts, aber von einem Eimer Wasser, der dem Geschädigten ins Gesicht gekippt worden sei.

„Lieb“, aber häufig sehr aggressiv - so beschreibt die Lebenspartnerin den Angeklagten

Warum sie dem Mann nicht geholfen habe, wollte der Richter wissen. Darauf hatte die Zeugin keine richtige Antwort. Den Angeklagten bezeichnete sie als „lieb“, der allerdings häufig sehr aggressiv werde, wenn er etwas getrunken habe. Auf Nachfrage gab sie außerdem zu, dass der Beschuldigte auch sie in der Vergangenheit schon mehrfach so heftig geschlagen habe, dass sie ins Krankenhaus musste.

Eine weitere Beamtin, die die Mutter des Opfers befragt hatte, gab zu Protokoll, dass es nicht nur der 35-Jährige gewesen sein soll, der den Nachbarn drangsalierte. Auch die beiden Zeugen, von denen einer ebenfalls im selben Haus wohnte, sollen den alkoholkranken 50-Jährigen angegriffen und beklaut haben.

Der Prozess wird am Montag, 23. Oktober, um 9.30 Uhr fortgesetzt.