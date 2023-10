Es sind gute Nachrichten, die der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer (MMA-Kämpfer) Michael Smolik am Freitagmorgen auf seinem Instagram-Account verkündet hat. Nach einer rund zwölfstündigen Operation wegen eines Hirntumors hat er die Nacht auf der Intensivstation verbracht. Die OP selbst, sei komplikationslos verlaufen.

Smolik hatte vor einigen Jahren im Ellwanger Dukes Gym Sportstudio im Kickboxen von sich Reden gemacht. Der breiten Maße ist er vermutlich als Sportler, Polizist und Schauspieler aus dem Fernsehen bekannt. Nun hatte er vor etwa einer Woche seine Erkrankung ‐ ein Hirntumor, der sich im Sprachareal befand ‐ öffentlich gemacht.

Operation dauerte rund zwölf Stunden

Am Donnerstag war für ihn dann einer der entscheidende Tag gekommen: Er wurde am Klinikum in Heidelberg operiert. Bereits am späten Donnerstagabend hatte seine Lebensgefährtin, Salome Thürigen, mitgeteilt, dass Michael Smolik die Operation gut überstanden habe: „Die Operation hat fast 12h gedauert. Michi liegt jetzt auf der Intensivstation und sein Zustand ist stabil.“ Das teilt sie mit einem Foto mit, auf dem sie die Hand des Sportlers hält.

Michael Smoliks Lebensgefährtin wendet sich an die Fans des 32-Jährigen und berichtet ihnen von der Operation. (Foto: Screenshot Instagram: Maike Zehl )

Sie habe auch kurz mit einer behandelnden Ärztin gesprochen, und sie bestätigte nochmals, dass „die OP soweit komplikationsfrei verlief.“ Zudem sei ein kurzer Besuch bei ihrem Partner auf der Intensivstation möglich gewesen, der er brauche nun Ruhe, um wieder Kraft zu sammeln.

Michael Smolik wendet sich am Freitagmorgen an seine Fans

Am frühen Freitagmorgen zeigte sich der MMA-Kämpfer dann selbst im Krankenbett liegend. Er zeigt kurz die notwendige Verkabelung an seinem Kopf und winkt schwach lächelnd in die Kamera. Dazu schreibt er, dass er gegen Mittag von der Intensivstation auf sein Zimmer verlegt werde. „Ich muss mich jetzt wieder hinlegen, bin noch ganz schön fertig.“

Eigentlich hätte der gebürtige Crailsheimer am 14. Oktober in Oberhausen im Ring stehen sollen. Diesen Kampf musste er absagen. Ein weit wichtigerer stand ihm bevor. Vor etwa zwei Monaten sei bei ihm zufällig ein Hirntumor diagnostiziert worden. Diesen hatte man bei MRT-Untersuchungen entdeckt, nachdem ihm beim Sport häufig schlecht und schwindlig geworden sei, so Smolik.

Operation wurde nach Schwindelattacken unausweichlich

Nachdem die Ausfallerscheinungen und der Schwindel weiter zugenommen hatten. War die Operation schließlich unausweichlich. Den Kampf in Oberhausen musste er schließlich absagen. „Ich habe alles versucht und habe bis zum Ende versucht, zu kämpfen“, entschuldigte sich Smolik bei seinen Fans für die Absage. „Es ist die einzige richtige Entscheidung.“

Kurz vor seiner Operation in Heidelberg hatte sich Smolik nochmals bei seinen Fans gemeldet und zeigte sich hoffnungsvoll, den ausgefallenen Kampf schon bald nachholen zu können. Nach den ersten Informationen zum Operationsverlauf scheint das auch gar nicht so abwegig, doch erstmal steht für den 32-Jährigen sicher die Genesung im Vordergrund.