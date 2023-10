Mit einem musikalischen Leckerbissen der Extraklasse ist Brenner Concerts in die Herbst- und Winterkonzertsaison gestartet. Tobias Brenner ist es gelungen, eine lebende Legende nach Ellwangen zu holen: Sir Waldo Weathers ist einer der weltweit besten Saxofonisten, langjähriges Mitglied der nicht minder legendären James-Brown-Band und so charismatisch wie eh und je.

Fesch im glitzerndem Nadelstreifen

Im hocheleganten Glitzer-Nadelstreifenoutfit mit Hut und baumelndem Ohrring links straft Weathers sein Alter ‐ er ist jenseits der 70 ‐ mühelos Lügen. Dynamisch entert er die Bühne und entfacht ein mitreißendes Soul- und Funkfeuerwerk, das spontan in die Beine geht und die Fans zum Tanzen animiert. Flankiert von der Rock-Solid-Band, dominiert er die Szene. „Come on, let’s go and celebrate“, fordert er sein Publikum augenzwinkernd auf und bringt es im Handumdrehen mit Stimme und Sax auf Hochtouren. Begeistert feiern alle die lange Waldo-Weathers-Funk-and-Soul-Night, als gäbe es kein Morgen. Da ist einer, der hat’s einfach drauf, und zwar seit seinem ersten Auftritt im zarten Alter von zwölf Jahren.

In die Country Music Hall of Fame aufgenommen

Müßig zu erwähnen, dass er in die Country Music Hall of Fame aufgenommen wurde und mit Weltstars wie Michael Jackson, B.B. King, Phil Collins und natürlich mit dem Godfather of Soul, James Brown, on stage war. Mit letzterem sogar 15 Jahre lang. Seine Freunde nennen den im Süden der USA, in Kentucky, geborenen Waldo Weathers „Sir Waldo.“ 2008 wurde er vom Herzog des deutschen Ritterguts Meinbrexen zum Ritter geschlagen. Seit Jahren lebt der elffache Vater in Deutschland. Sein Markenzeichen sind Funk und Soul mit einer gepfefferten Prise Rock, fein getunt mit Rhythm and Blues und einem Hauch Gospel, authentisch, geerdet, zeitlos. „Are you havin‘ a good time?“, fragt Weathers und stimmt den Golden Oldie von Queen an. Yeah. Und ob. Könnte nicht besser sein. „Stand by me“, intoniert Sir Waldo. Berührungsängste kennt der bühnenerfahrene alte Haudegen nicht und geht mitsamt Saxofon mit den Fans im Ballroom auf Tuchfühlung. In virtuosen Sequenzen und exzellenten Sax-Licks lässt er das Instrument geschmeidig schluchzen und setzt mit „Hey Joe“ von Jimi Hendrix und Arthur Browns „Fire“ noch zwei drauf. Auch der Titel „Get down on it“ von Kool & The Gang hat es in sich und offenbart Weathers‘ ungebrochene Leidenschaft für handgemachte Musik der Güteklasse lebende Legende. Oh What A Night. Unvergesslich.

Weihnachtsrock steht schon in den Startlöchern

Nach diesem gelungenen Start in die neue Saison steigt am 23. Dezember wieder der mittlerweile schon traditionelle Weihnachtsrock im Ballroom, diesmal mit der Band „The Monotypes“ und gepflegtem Rock der 50er und 60er Jahre. Same time, same station.