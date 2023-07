Sir Waldo Weathers kommt nach Ellwangen

Das musikalische Highlight im Oktober in Ellwangen und der Beginn der Konzerte im Ballroom Herbst/Winter steigt am Samstag, 28. Oktober, im Ballroom in Ellwangen mit keinem geringerem als Waldo Weathers aus den USA.

Als Saxophonist begann Weathers mit Rhythm and Blues Bands wechselte jedoch bald zu Jazz and Funk. 1985 wurde er als erster farbiger Sax Spieler von der Country Hall of Fame ausgezeichnet. Von 1979 bis 1989 stand er mit Musikgrößen wie Charley Pride und Johnnie Taylor auf der Bühne. Waldo Weathers war von 1993 bis 2008 Mitglied der James Brown Band und spielte auch in dieser Zeit mehrere Soli auf Browns Alben ein, sowie auf der Live DVD Live at the Blues House. Unter anderem stand Weathers mit BB King, Al Green und Little Richards auf der Bühne und begleitet 2010 bis 2011 Phil Collins auf seiner Deutschland Tour. 2008 wurde Waldo Weathers vom deutschen Herzog des Rittergutes zum Ritter geschlagen und darf sich seither Sir Waldo Weathers nennen.

Waldo präsentiert an diesem Abend eigene Versionen großer klassischer Soul und Funk Stücke sowie Stücke aus seinen Alben. Begleitet wird Waldo an diesem Abend von der Band Rock Solid in der klassischen Besetzung, Bass, Drums, Keys und E– Gitarre. Einlass ist um 19 Uhr, Showbeginn 21 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 21 Euro und sind bei Juwelier Hunke und über Brenner Concerts and Events, Telefon 07961/9599438, erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 23 Euro.