430.000 Kitaplätze fehlen laut der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) aktuell in Deutschland, immer größer wird dabei der Mangel bei den Kindern unter drei Jahren (U3). Warum derzeit mehr Ein- bis Zweijährige einen Platz brauchen, hängt nach Expertenmeinung mit der Corona-Pandemie zusammen: 2021 wurden laut Statistischem Bundesamt 795.500 Kinder geboren - ein Jahreshöchstwert seit 1997.

In den neun Virngrundgemeinden gibt es insgesamt 14 Kindergärten, 24 weitere in Ellwangen und seinen Ortsteilen. Werden ihre Plätze den steigenden Bedarf decken können? Sechs Gemeinden haben bei einer redaktionellen Recherche Einblick in ihre Planungen gegeben.

Sieben Plätze in Wört und zehn Plätze in Tannhausen frei

Bei dieser Betrachtung stellte sich heraus, dass in Wört und Tannhausen im Vergleich zu den übrigen vier Gemeinden die besten Chancen auf einen Kitaplatz bestehen. 66 von 73 Plätzen sind laut Hauptamtsleiter Alexander Oppold in den Wörter Kindergärten Sankt Antonius und dem inklusiven Schulkindergarten „Stromboli“ belegt.

In Tannhausen wird derzeit im Kindergarten Sankt Maria eine neue Gruppe mit 22 zusätzlichen Plätzen eingerichtet, von denen Stand Ende November noch zehn frei sind. Die Gemeinde hatte damit auf einen Mangel reagiert, denn im vergangenen Jahr konnten zehn Kinder über- sowie 17 Kinder unter drei Jahren nicht aufgenommen werden.

In Rainau sind alle Plätze belegt

In Rainau werde die Bedarfsentwicklung ebenfalls aufmerksam beobachtet, wie Bürgermeister Christoph Konle mitteilt. Dabei werden zu bestimmten Zeiträumen im Jahr aktuelle Anmeldungen, Geburtenzahlen und Zuzüge miteinander abgeglichen und darauf in Abstimmung mit dem Träger reagiert. Auch hier müsse insbesondere der Bedarf an Plätzen für Kinder unter drei Jahren im Auge behalten werden.

Erst im September hatte die Gemeinde zusammen mit dem katholischen Kindergarten Sankt Theresia in Dalkingen einen sogenannten Jurtenkindergarten eröffnet und damit 20 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen.

Das besondere Konzept, das die Vorteile eines klassischen Kindergartens mit dem eines Waldkindergartens verbinden soll, sei auf positive Resonanz gestoßen. „Die Jurte ist überragend angelaufen und wird sehr gut von den Eltern und Kindern angenommen und ist aktuell voll belegt“, so Konle.

Neuler ist am Anschlag, der neue Naturkindergarten soll aber für Entspannung sorgen

Auch in Neuler konnten zwar fürs Kindergartenjahr 2023/2024 allen Kindern ein Platz angeboten werden, allerdings sei hier das Angebot so begrenzt, dass nicht allen zum gewünschten Termin ein Platz geboten werden konnte.

„Aufgrund geburtenstarker Jahrgänge ab 2022 und dem Trend, dass immer mehr Kinder ab dem ersten Lebensjahr oder zumindest unter drei Jahren, im Kindergarten angemeldet werden, rechnen wir damit, dass die Plätze nicht mehr gänzlich ausreichen“, informiert die Hauptamtsleiterin Anja Cervinka.

Um dem entgegenzuwirken, soll im Sommer 2024 der geplante Naturkindergarten in Betrieb gehen, der das aktuelle Angebot von 167 Plätzen - 110 im katholischen Kindergarten Sankt Benedikt und 57 im Kindergarten Mutter Teresa - um 20 Plätze erweitern soll. „Durch die neuen Plätze im Naturkindergarten erwarten wir eine Entspannung der Situation“, so Cervinka.

Stödtlen muss vor allem um U3-Plätze aufstocken

Der Trend, dass immer mehr Eltern einen Betreuungsplatz für ihre erst ein- oder zweijährigen Schützlinge benötigen, zeichnet sich auch in Stödtlen ab. „Von 19 Neuanmeldungen für das Kindergartenjahr 2023/2024 sind lediglich drei Kinder über drei Jahre alt, wenn sie in den Kindergarten kommen“, gibt Bürgermeister Jan-Erik Bauer Auskunft. Bisher habe die Gemeinde jedem Kind ohne lange Wartezeiten ein Platz im Kindergarten sichern können.

Steigen die Anmeldezahlen jedoch gemäß der aktuellen Entwicklung bei den U3-Kindern weiter an, werde die vorhandene, aus zehn Plätzen bestehende Krippengruppe den Bedarf nicht mehr decken können. Aus diesem Grund seien bereits zwei der drei Kindergartengruppen zu sogenannten altersgemischten Gruppen umgewandelt worden, die auch von Zweijährigen besucht werden können. Auch die dritte Gruppe soll nach diesem Prinzip demnächst jüngeren Kindern zugänglich gemacht werden.

Den Mangel an Plätzen könne dieses Konzept auf lange Sicht aber nur bedingt abfedern, wie Bauer im Weiteren erklärt: „Der Nachteil bei altersgemischten Gruppen ist, dass Kinder unter drei Jahren doppelt gerechnet werden müssen und somit zwei Betreuungsplätze belegen. Auch müssen die Kinder über drei Jahren in dieser Gruppenform überwiegen. Daher wird die Gemeinde Stödtlen den Kindergarten in der Zukunft um weitere Kinderkrippenplätze erweitern.“

Trendwende auch in Ellenberg

Mit mehr als 34 Geburten in 2023 könnte auch in Ellenberg der Bedarf an U3-Plätzen weiter steigen. Eine für die Gemeinde neue Entwicklung, denn in den vergangenen Jahren überwog in Ellenberg immer noch der Anteil der regulären Kindergartenkinder. Der aktuellsten Bedarfsplanung (Stand März 2023) zufolge, haben in der Vergangenheit etwa 93 Prozent der angemeldeten Kinder den Rechtsanspruch auf einen Ü3-Platz und nur etwa ein Viertel aller Kinder auf einen Krippenplatz in Anspruch genommen.

Sollten alle Kinder den Rechtsanspruch nutzen, hätten wir zunehmend zu wenig Kindergarten- beziehungsweise vorrangig zu wenig Krippenplätze. - Auszug aus der Bedarfsplanung

Die Planung kam daraufhin zu dem Schluss: „Nutzen wir die prozentualen Anmeldezahlen der vergangenen Jahre als Grundlage, besteht rein rechnerisch derzeit kein Handlungsbedarf zur Schaffung weiterer Kindergartenplätze“. Ergänzend steht dort in diesem Zusammenhang: „Sollten alle Kinder den Rechtsanspruch nutzen, hätten wir zunehmend zu wenig Kindergarten- beziehungsweise vorrangig zu wenig Krippenplätze.“ In der Praxis trat dieser Fall dann auch prompt ein: Vier Kinder, allesamt unter zwei Jahren, konnten im laufenden Kindergartenjahr nicht aufgenommen werden.

Wie Bürgermeisterin Anna-Lisa Bohn in diesem Zusammenhang erklärt, sei die Verwaltung bei dieser Bedarfsplanung noch von einer Geburtenrate von 20 Kindern pro Jahr ausgegangen. Dieser Wert müsse in der kommenden Planung im Frühjahr nachjustiert werden: „Da nun 2023 mehr als 34 Kinder in der Gemeinde geboren sind und Ellenberg einen starken Bevölkerungszuwachs von vier Prozent hat, wird in der Bedarfsplanung 2024 voraussichtlich ein erhöhter Bedarf an Kindergartenplätze festgestellt“, so Bohn.

Neue Baugebiete erfordern auch mehr Kitaplätze

Auch die Schaffung neuer Baugebiete und die geplante Innenentwicklung erfordere zusätzliche Betreuungsangebote, um jungen Familien ein attraktives Lebensumfeld zu bieten. Um diesem steigenden Bedarf gerecht zu werden, wird derzeit der Kindergarten umgebaut. Ab September sollen dann insgesamt zehn Krippenplätze und 94 Kindergartenplätze zur Verfügung stehen.

„Sobald die Anmeldezahlen für das Jahr 2024/2025 vorliegen, muss dann in einer neuen Bedarfsplanung geprüft werden, ob die neu geschaffenen Plätze tatsächlich ausreichen“, kündigt die Bürgermeisterin das weitere Vorgehen an.