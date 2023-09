Das historische Bahnhofsgebäude und der 1951 als Abfertigungshalle für US–Militärangehörige errichtete Anbau auf der Südseite sind im Mittelpunkt zweier Führungen durch den ehemaligen Ellwanger Stadtbaumeister Siegfried Leidenberger am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals gestanden. Bei dem stattlichen Empfangsgebäude handelt es sich um standardisierte Architektur. Es wurde 1866 seiner Bestimmung übergeben und setzte neue Akzente für die städtebauliche Entwicklung nördlich der Altstadt.

„Wir wollen die Tradition der Reichsbahn aufgreifen und extra pünktlich sein“, begrüßte Siegfried Leidenberger im Namen des Ortskuratoriums der Stiftung Denkmalschutz eine Minute vor dem festgesetzten Termin vor dem Ellwanger Bahnhof die große Schar der rund hundert Interessierten, unter denen auch der Vorsitzende des Ortskuratoriums, Arnolf Hauber, und die Leiterin des Stadtbauamtes, Elisabeth Balk, waren.

„Wer von Ihnen erinnert sich an den 18. Dezember 1987? Was ist da passiert?“, wandte sich Siegfried Leidenberger zu Beginn der Führung an die Gruppe. Es sei ein wichtiges Ereignis für die Entwicklung Ellwangens gewesen, informierte er, vergleichbar mit einem Ereignis vor über hundert Jahren. Die Antwort musste der ehemalige Stadtbaumeister selber geben: „Am 18. Dezember 1987 wurde die Autobahn A7 zwischen Dinkelsbühl und Heidenheim eingeweiht.“

Am 15. November 1866 hingegen sei die Einweihung der Strecke der Oberen Jagstbahn zwischen Goldshöfe und Crailsheim gewesen. „Was für eine einschneidende Bedeutung für die Entwicklung Ellwangens“, kommentierte Leidenberger. Im November 1866 sei der Ellwanger Bahnhof in Betrieb gegangen. Der Bahnhof sei ein „einfaches Kulturdenkmal in Sachgesamtheit“, informierte er mit Blick auf den ganzen Streckenabschnitt mit seinen Gebäuden. Leidenberger erwähnte dabei neben dem Güterschuppen, der in den 1990er Jahren weggekommen sei, auch das ehemalige Bahnwärterhäusle in Rindelbach und das Bahnwärterhäusle in Schrezheim, das inzwischen allerdings kein Denkmal mehr sei.

Als Architekten des Bahnhofs nannte Leidenberger Georg von Morlok, der auch als Kirchenbauer (unter anderem der Kirche in Lauchheim) tätig gewesen sei, im Zeitalter des Historismus gelebt habe und mehrere Stile wie den Klassizismus und die Romanik beherrscht habe. Morlok habe mit Blick auf Haltepunkte, Baugrund, Baumaterialien und Streckenführung einen Masterplan für die ganze Eisenbahnstrecke gefertigt.

Leidenberger wies auf die Gestaltung des Bahnhofs mit Rundbögen und offenem Haupteingang hin und berichtete, dass der Bahnhof 1906 bereits zu klein war und im selben Jahr ein Anbau erfolgte. „Der Bahnhof ist ein Paradebeispiel für eine geplante Steinsichtigkeit“, sagte er und erwähnte dabei die Steinbrüche für Keupersandsteine von Dankoltsweiler. Bauholz habe es in den naheliegenden Waldungen ausreichend gegeben.

„Es gab ein detailliertes Raumprogramm“, fuhr Leidenberger fort. Neben dem Verwaltungsgebäude mit Schalterhalle habe es einen Wartesaal erster und zweiter Klasse, einen Wartesaal dritter Klasse, ein Zimmer für den Stationsvorsteher, Gepäckbüro, Postbüro sowie Wohnungen für den Stationsvorstand und andere Bedienstete wie Bauamtsgehilfe und Weichenwärter gegeben. Der Stationsvorsteher habe mit seiner Familie in der Beletage gewohnt und hatte dort auch ein eigenes Bad. Das Gebäude habe unzählige Kamine gehabt, so Leidenberger, beheizt wurden die Räume mit Einzelöfen. Auch ein Nebengebäude mit Waschküche und Holzstelle sowie ein Güterschuppen mit Rampe und ein Holzlagerplatz mit Rampe gehörten zum Ensemble dazu. „Von den Nebengebäuden ist nicht mehr viel da oder fast gar nichts mehr da“, bedauerte Leidenberger.

Bei dem 1951 als Abfertigungshalle für US–Militärangehörige errichtete Anbau auf der Südseite „sehen wir gar keinen Stil“, erläuterte Leidenberger: „Ich habe mich immer gerieben an diesem Anbau.“ Es sei eine neue Schalterhalle entstanden, sowohl für die Bürgerschaft als auch für die amerikanischen Soldaten. Es gab zwei Schalterplätze für die Bürger und einen separaten für die amerikanischen Militärangehörige, ein US–Military Ticket Office. Der damalige Stadtbaumeister Schmid habe diesen Flachdachanbau bekämpft bis aufs Messer, aber das Eisenbahnbundesamt habe sich durchgesetzt.

Nach der Einführung konnten die Interessierten den Bahnhof besichtigen, vom Gewölbekeller bis zum Dachboden mit Holzverschlägen. Christoph Grohmann von City–Jung Immobilien, einer der Mieter des Bahnhofs, hatte dies möglich gemacht. Grohmann informierte, dass der Bahnhof vor ungefähr 20 Jahren zusammen mit 50 anderen Bahnhöfen verkauft worden sei. Eine luxemburgische Investmentgesellschaft habe das Ellwanger Paket zusammen mit Goldshöfe und zwei, drei anderen Bahnhöfen gekauft. Nach fünf Jahren habe die Investmentgesellschaft das Paket an die Bayerischen Liegenschaften weiterverkauft. Man kümmere sich wenig um den Bahnhof, kritisierte Grohmann: „Die Mieter werden sich selber überlassen. Leider haben wir den Zuschlag nicht bekommen.“ Für diesen Bahnhof habe man damals 500.000 Euro kalkuliert.

Martin Schäffer, Mitarbeiter im Stadtbauamt, der einst im Bahnhof wohnte, konnte als Zeitzeuge berichten. Die Wohnung des Bahnhofvorstehers habe ein eigenes Bad gehabt, die anderen Mieter mussten ein Gemeinschaftsbad benutzen. Die Badezeiten seien samstags gewesen. In der Wohnung des Bahnhofvorstehers sei auch eine große Modelleisenbahn gestanden.