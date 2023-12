SG MADS kennt kein Erbarmen

Sie wollten die SG MADS Ostalb zum Nachdenken bringen. Das hat das Team der Ellwanger Oberliga-Volleyballer um seinen Trainer Martin Pfitzer zu Anfang geschafft. Dann allerdings musste ein Leistungsträger passen und die SG MADS fand fortan in ihren Rhythmus. Das Ergebnis: Ellwangen verliert in der eigenen Halle vor rund 300 Fans mit 1:3.

Ellwangens Trainer Martin Pfitzer: „Die ersten beiden Sätze waren überragend“

Beim Stand von 10:7 sah sich Frieder Henne zur Reaktion gezwungen. Die erste Auszeit musste her. „Der erste Satz war bei uns vor allen Dingen in der Annahme schwach und Ellwangen hat im ersten Satz keine Fehler gemacht“, gab der Coach der Aalener anerkennend zu. Zwar kamen seinen Überflieger noch zum Ausgleich. Am Ende allerdings sicherte sich Ellwangen den ersten Satz und ging mit einem 25:23 in den zweiten Satz. Auch in diesem ließ sich Ellwangen von seinem gewohnt stimmungsvollen Heimpublikum beflügeln und führte mehrmals. Am Ende aber ging der Satz zwei mit 25:20 an den Tabellenzweiten der Oberliga. „Die ersten beiden Sätze waren überragend. Da hat man nicht gesehen, dass wir Sechster oder Siebter sind und die Zweiter“, sagte Ellwangens Coach Pfitzer.

SG MADS dreht auf

Was dann folgte, war eine Lehrstunde der Aalener Volleyballer. Begünstigt durch den herben Verlust von David Lohner. Der Leistungsträger des TSV musste mit akuten gesundheitlichen Problemen passen. Eine schwierige Situation für die junge Ellwanger Mannschaft.

„Das mussten meine Jungs erst einmal verarbeiten. Das war keine einfache Situation. Ganz davon abgesehen können wir den Ausfall von David Lohner nicht kompensieren“, sagte TSV-Trainer Martin Pfitzer. Es mussten fortan andere in die Bresche springen. Der dritte Satz begann denkbar schlecht und die SG MADS Ostalb zog auf 8:0 davon. „Es war klar, dass sie diese Leistung nicht durchziehen können. Sonst würden sie in der Tabelle auf einer anderen Position stehen“, erklärte Henne und ergänzte: „Wir haben sie von fünf oder sechsmal geblockt und dann war Feierabend. Das war ganz entscheidend.“ Seine Mannschaft stattdessen zog nun durch und nutzte jeder Chance eiskalt zum Punktgewinn. So ging auch der dritte Satz mit 25:11 an das Oberliga-Spitzenteam. Pfitzer motivierte sein Team zwar noch einmal von außen, wollte unbedingt den fünften Satz und damit der SG den ersten Punktverlust in dieser bislang so tadellosen Runde bescheren. Doch auch der vierte Satz kannte am Ende einen klaren Sieger. Mit 25:16 sicherte sich die SG MADS Ostalb den Satz und damit den 3:1-Derbysieg. „Abwarten“, sagte Henne auf die Frage, wo die Reise für sein Team am Ende der Saison enden könnte.

Der TSV aus Ellwangen muss die wichtigen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in anderen Partien holen. Zum Beispiel in den noch anstehenden Duellen in diesem Jahr. „Da müssen wir da sein. Das Spiel heute war Bonus“, schob Pfitzer nach.