SG Ellwangen/Aalen ist Meister der Bezirksliga I

Die Spielgemeinschaft Aalen/Ellwangen traf im letzten Saisonspiel auswärts in Aichelberg auf die SG Esslingen/ Aichelberg/Nagold. Die Ausgangslage konnte spannender nicht sein: Mit jeweils 7 Siegen und 2 Niederlagen teilten sich beide Mannschaften die Tabellenführung und nach Spielende sollte der Meister eigentlich ermittelt sein.

Ein furioser Start

Das Team von der Ostalb startete furios und offensiv stark. Bis zum Ende des dritten Spielabschnitts führten die Gäste klar mit 12:1. Die Wendung, die diese Partie im Folgenden nehmen sollte, hatte niemand der Anwesenden vorausgesehen. Zunächst brachten die Gastgeber im vierten Inning 3 Punkte nach Hause, im fünften Inning gar deren 7. Der Vorsprung war damit auf 13:11 zusammengeschmolzen und kleinere Unsicherheiten und Fehler schlichen sich in die Defensive der Gäste. Das Unmögliche wurde wahr, bis zum Ende des sechsten Durchgangs lag die Heim-SG überraschend mit 14:13 in Front.

Die Schiedsrichter starten kein neues Inning mehr ‐ die SG legt Einspruch ein

Nur drei Minuten fehlten danach noch bis zur Gesamtspielzeit von drei Stunden, der maximalen Spielzeit in der Bezirksliga, sobald diese auch tatsächlich gespielt wurde. War sie aber nicht, deshalb noch ein letztes Mal Schlagrecht für Ellwangen/Aalen im siebten Inning und damit die Möglichkeit, den Titel doch noch auf dir Ostalb zu holen. Klarer Fall von denkste, die Schiedsrichter brachen die Partie nach sechs gespielten Innings vorzeitig ab, weil sie der Meinung waren, dass mit nur drei verbleibenden Minuten kein neuer Spielabschnitt mehr begonnen werden muss. Dass die Statuten allerdings etwas anderes aussagen, bekräftigte das Regionalgericht des BWBSV und gab damit dem Einspruch der SG Aalen/Ellwangen statt.

SG wird kampflos Meister

Somit sollte das Spiel eigentlich beim Stand von 14:13 für die Heim-SG in Aichelberg zu Ende gespielt werden. Esslingen/Aichelberg/Nagold verzichtete aber auf eine Fortsetzung des Spiels. Damit hat die SG Aalen/Ellwangen am Ende etwas weniger dramatisch als erhofft kampflos mit acht Siegen und nur zwei Niederlagen den Meistertitel in der Bezirksliga I auf die Ostalb geholt.