Seit 25 Jahren Organistin in St. Peter und Paul Röhlingen

Kirche und Musik gehören untrennbar zusammen. Und das Instrument für die Musik in der Kirche ist die Orgel. So möchte die katholische Kirche St. Peter und Paul in Röhlingen ihrer Organistin Ruth Schmid für 25 Jahre Orgeldienst danken. Zum Jubiläum spielte Ruth Schmid auf der Orgel und der Kirchenchor gestaltete den Gottesdienst mit. Anschließend gab es viele Glückwünsche, auch von Pater Sony. Im Namen des Bischofs überreichte Pater Sony Ruth Schmid eine Urkunde und die Ehrennadel für 25 Jahre Orgeldienst. F. Bühler, Kirchenpflegerin in Röhlingen, beglückwünschte sie ebenfalls und überreichte ihr einen Blumenstrauß. Glückwünsche gab es auch vom 2. Vorsitzenden Jürgen Häfele und den KGR-Mitgliedern des Kirchengemeinderats Röhlingen, sowie von allen Gemeindemitgliedern, die an diesem Gottesdienst teilgenommen hatten. Der Kirchengemeinderat wünscht ihr alles Gute und freut sich auf die nächsten 25 Jahre als Organistin.