Sebastian Maier: Die Regierung ist nicht fokussiert genug

Deutschland ist in der Energiekrise, Deutschland muss die Transformation schaffen — nahezu in allen Bereichen hört man diese Begrifflichkeiten. So ist unter anderem die Transformation auch bei der EnBW/ODR ein Riesenthema, wie Vorstand Sebastian Maier dokumentiert.

Die Klimaziele sind bekannt, bis 2045 möchte die Bundesrepublik klimaneutral sein, Baden–Württemberg bis 2040, einige Städte wie beispielsweise Aalen gar bis 2035. Der Status quo (Stand: 31. Dezember 2022) weist 17,2 Prozent Nutzung der Erneuerbaren Energien aus, rund 85 Prozent der Primärenergie müssen also noch bis 2045 (oder früher) durch klimaneutrale Energien oder Energieeffizienzgewinne ersetzt werden. Maier winkt ab, wegen einer einfachen Rechnung: Innerhalb der vergangenen 22 Jahre sei man auf diese 17,2 Prozent gekommen. 2000 ist das Gesetz zu den Erneuerbaren Energien entstanden. „Das Ziel ist extrem ambitioniert und mit den jetzigen Rahmenbedingungen, wenn sie denn so bleiben, ist dieses Ziel aus meiner Sicht nicht zu erreichen. Das ist nicht zu schaffen“, sagt Maier ganz klar.

Und er denkt auch zu wissen, woran es beim Tempo hakt: der Regierung fehle es an der Fokussierung. „Was mache ich zuerst? Welcher Euro bringt mich am schnellsten weiter? Da werden stets alle Themen gleichzeitig angegangen“, unterstreicht Maier seinen Vorwurf. Das koste nicht nur Unmengen an Geld, sondern eben auch Zeit.

Den Fokus auf die Erneuerbaren zu legen, halte Maier für unausweichlich und wichtig. Man dürfe nur nicht parallel dazu das Erdgas komplett „anzählen, wenn wir noch keine richtige Lösung haben. Das Thema Wärmepumpe sagt eigentlich schon alles aus, es gibt unzählige verunsicherte Menschen“, so Maier weiter. Wärmepumpen funktionierten teilweise sehr gut, andernorts jedoch noch nicht. Und dieses Hin und Her führe zu einer „maximalen Verunsicherung der Menschen“. Auch die Kunden der EnBW kämen immer häufiger mit Fragen auf das Unternehmen zu.

Maier hat aber durchaus Vorschläge parat, einige davon sind schon angelaufen. Zunächst müsse man weiter in den Ausbau von Erneuerbaren Energien investieren, plus einer Brückentechnologie: „Man könnte dem Erdgas bis zu 30 Prozent Wasserstoff zuschießen. Dann hätte man einen Riesenvorteil gegenüber dem Erdöl und wäre zumindest einmal bei 50 Prozent CO2–Neutralität angekommen. Mit dieser relativ kostenarmen Strategie würde man schon ein großes Stück weiterkommen“, sagt Maier. So würde man weiter perspektivisch nach vorne schauen können, die Regierung aber schalte einfach alles ab, „mit dem Ergebnis, dass die Kunden nicht mehr wissen, welche Heizung sie nun kaufen sollen“, so Maier. 210.000 Stromkunden habe die EnBW–ODR, dazu noch einmal 20.000 Gaskunden. Dieses Thema könne er überhaupt nicht nachvollziehen, da man bundesweit über 500.000 Kilometer Erdgasinfrastruktur habe und diese Leitungen überwiegend wasserstofffähig seien, so Maier. Schwieriger sei es bei den Endgeräten, Gasheizungen durch Wasserstoffheizungen zu ersetzen, 30 Prozent Beimischung aber würden die Endgeräte laut Maier aushalten.

Sollte die Entwicklung weiter so schleppend vorankommen, dann werde man die Klimaneutralität weder bis 2035, 2040 noch 2045 erreichen. „Ich formuliere es mal bewusst hart: Dann werden wir unserem moralischen Anspruch nicht gerecht, nicht mehr und nicht weniger wird passieren.“ Der Wunsch nach Klimaneutralität sei schlichtweg ein moralischer Anspruch Deutschlands, mehr nicht. „Der CO2–Ausstoß von Deutschland für das Weltklima ist nicht relevant, macht gerade einmal zwei Prozent aus. Dafür sind wir einfach entschieden zu klein“, erklärt Maier seine deutlichen Worte.

Um nicht falsch verstanden zu werden, sagt Maier, dass es richtig sei, dass sich Deutschland moralisch verpflichte, in Richtung Klimaneutralität zu arbeiten, „nur nicht um jeden Preis“. Maier möchte aber nicht nur Politik–Bashing betreiben, sondern findet auch lobende Worte. So sei der Aufbau der LNG–Terminals für das Flüssiggas unglaublich schnell gegangen. Da wurde „hervorragende Politik“ betrieben und genau das sei die Geschwindigkeit, die Deutschland brauche. Die man vor allem bei der so vielschichtigen Transformation unbedingt brauche.

„Wir können es also, nur müssen wir es auch wollen und an den richtigen Stellschrauben drehen“, so der Vorstand weiter — womit er fast wieder an der entsprechenden Fokussierung angelangt ist.