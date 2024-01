Schwere Verletzungen hat sich eine 31-Jährige am Montagabend bei einem Reitunfall zugezogen. Die Frau ritt gegen 20.45 Uhr in einer Reithallte in Altmansweiler, wobei ihr Pferd aus unbekannter Ursache erschrak und die 31-Jährige nach vorne abwarf.

Anschließend stürzte das Tier auf die am Boden liegende Frau. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort wurde sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.