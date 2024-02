Weder eine krankhafte Störung, noch verminderte Intelligenz, noch seelische Abartigkeit - abgesehen von dessen Alkohol- und Drogenkonsum hat der psychiatrische Gutachter dem Angeklagten eine gute mentale Gesundheit attestiert. Der 35-Jährige muss sich vor der Zweiten Großen Strafkammer am Ellwanger Landgericht verantworten, da er im Herbst 2021 den fast zweijährigen Sohn seiner damaligen Lebensgefährtin in ihrer Wohnung in Aufhausen zu Tode gequält hatte. Auch die frühere Freundin und Mutter des toten Jungen, die selbst gerade eine Gefängnisstrafe wegen Misshandlung durch Unterlassen absitzt, nahm erneut im Zeugenstand Platz. Wie schon bei ihrer ersten Aussage „glänzte“ die 39-Jährige mit seltsamen Erinnerungslücken und widersprüchlichen Angaben - wenn sie denn überhaupt etwas sagte.

Ihr sei „kotzübel“ antwortete die 39-Jährige, als sie Verteidigerin Sandra Ebert nach ihrem Gesundheitszustand fragte. Die Anwältin wollte daraufhin von der Zeugin wissen, ob sie genauere Angaben zum Alkoholkonsum des Beschuldigten machen könne. Bei der ersten Aussage vor wenigen Wochen litt die Frau unter „wundersamen“ Erinnerungslücken. Zwar konnte sie sich noch gut an die Lieblingsgetränke des Ex-Freunds erinnern, wie viel er aber davon konsumierte, dazu konnte sie kaum verlässliche Aussagen treffen.

Wie viele Biere war es wirklich?

Und auch jetzt änderte sich wenig daran. Manchmal habe er morgens schon Bier getrunken, an den Wochenenden zwischen einem und eineinhalb Kästen. Häufig musste die Verteidigung mehrfach nachfragen, bis die Zeugin überhaupt etwas sagte. Manchmal musste auch der Vorsitzende Richter Jochen Fleischer einschreiten. Die Zeugin könne durchaus auch antworten, dass sie dazu nichts sagen könne und nichts Falsches sagen wolle, so Fleischer. Diesen Satz wiederholte die 39-Jährige dann mit einer monotonen, fast gleichgültigen Art, mit der sie bereits zuvor bei Gericht aufgetreten war.

Verteidigerin Sarah Schwegler erkundigte sich nach der möglichen Motivlage des Angeklagten. Da habe die Zeugin bereits „wilde Theorien“ aufgestellt. Die 39-Jährige hatte sich vergangenes Jahr mit einem Brief an den Bundesgerichtshof gewandt, um diesen über mögliche Motive des Ex-Freunds zu informieren. Doch auch daran konnte sie sich plötzlich nicht mehr erinnern. Das erste, was in dem Brief angeführt worden sei, sei der Alkohol- und Drogenkonsum des 35-Jährigen, hielt ihr Schwegler vor.

Ex-Freund ist ein Alkohol- und Drogenabhängiger

Was in dem Brief stehe, sei richtig, gab die Zeugin plötzlich zu. Aus ihrer Sicht sei der Ex ein Alkohol- und Drogenabhängiger. Der Berichterstatter, Richter Thomas Dieterich, wies die Zeugin erneut darauf hin, dass sich ihre Aussagen hinsichtlich des Alkoholkonsums des Angeklagten nicht decken würden. „Sie können nicht in einer Woche sagen, er trinkt drei Biere am Tag, und in der nächsten sind es 30“, betonte Dieterich.

Dann brachte die Zeugin auf einmal wieder Jack Daniels und Jägermeister ins Spiel. Das habe er auch gerne getrunken, sie wisse aber nicht mehr wie viel. „Wenn er damit angefangen hat, dann war die Flasche später leer“, sagte sie dann aber doch. In diesem Zustand sei er öfters genervt gewesen und habe den Kleinen angeschrien.

Ob sie sich dann um den jüngsten Sohn gesorgt habe, wenn der Beschuldigte in diesem Zustand gewesen sei, wollte Richter Fleischer wissen. „Nein, ich habe ihm den Kleinen ja anvertraut“, antwortete die 39-Jährige. Und weiter: Er habe Drogen und Alkohol konsumiert, da er im Elternhaus nie richtig akzeptiert worden sei. Wegen ebenjener „Sauferei“ habe er häufig Streit mit seiner Mutter gehabt. Auch das Verhältnis zum Bruder sei nicht gut.

Verteidigerin bewertet Aussage als nicht nachvollziehbar

Sarah Schwegler bewertete auch die zweite Aussage der Zeugin als „unglaubhaft“. Nichts sei logisch oder nachvollziehbar, sondern widersprüchlich und lückenhaft.

An diesem Tag wurde auch das toxikologische Gutachten des 35-Jährigen verlesen. Es wurden Spuren von verschiedenen Drogen im unterdurchschnittlichen Bereich festgestellt.

Der psychiatrische Sachverständige Thomas Heinrich stellte in seinem Gutachten fest, dass der Beschuldigte unter anderem keine Leistungseinschränkung, Denkstörung, Hinweise auf Suizidalität, Entwicklungsstörung, emotionale Instabilität oder seelische Abartigkeit besitzt. Er habe zudem keine Intelligenzminderung, wohl aber sei die Intelligenz im unteren Bereich angesiedelt, so Heinrich. Krankhafte seelische Störungen würden ebenfalls nicht vorliegen.

Eindeutige Aussagen zum Suchtmittelkonsum des Beschuldigten konnte Heinrich darüber hinaus nicht treffen. Dafür seien die Angaben und Aussagen der Zeugen und auch des Angeklagten selbst zu unterschiedlich. Inwieweit er alkoholabhängig sei, sei daher schwer feststellbar.

Der fast zweijährige Junge aus Aufhausen starb am 21. Oktober 2021 durch einen heftigen Stampftritt in den Bauch, der laut dem Ulmer Rechtsmediziner Sebastian Kunz zunächst den Abriss einer 18 Zentimeter langen Darmschlinge und kurze Zeit später ein Herz-Kreislaufversagen zur Folge hatte. Der Angeklagte war bereits im Mai 2022 wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von 14 Jahren verurteilt worden.

Durch einen Revisionsantrag der Staatsanwaltschaft hob der Bundesgerichtshof das Urteil auf. Derzeit wird der Fall vor der zweiten großen Strafkammer am Ellwanger Landgericht neu verhandelt. Die Staatsanwaltschaft strebt eine Verurteilung wegen Mordes an. Das Urteil wird am Freitag, 23. Februar, erwartet.