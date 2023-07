14 Schülerinnen und Schüler der Fachschule für Sozialpädagogik Sankt Loreto haben den erfolgreichen Abschluss ihrer schulischen Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher gefeiert.

Annalena Ebert, Julia Schnell, Franziska Pflanz und Maike Weber haben zusätzlich die Fachhochschulreife erworben und damit die Voraussetzung, ein Studium an einer Fachhochschule oder pädagogischen Hochschule aufzunehmen.

Jedes Jahr wird am Sankt Loreto Ellwangen in der Abschlussklasse der Schulpreis verliehen und an diesem Tag übergeben. Dieser zeichnet keine schulischen Leistungen aus, sondern besonders hervorzuhebendes soziales Engagement im Schulverband über die schulischen Ausbildungsjahre hinweg. Wer den Preis erhalten soll, stimmen sowohl der Klassenverband auch das Kollegium der Lehrkräfte in gleichen Teilen ab: Lena Jelinek freute sich sehr darüber.

Ab September treten die Absolventinnen ihr einjähriges Berufspraktikum in sozialpädagogischen Einrichtungen an, die letzte Etappe auf dem Weg zur staatlichen Anerkennung als Erzieherin, auf welcher sie die theoretischen Inhalte in der Praxis noch weiter vertiefen werden.