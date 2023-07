Ellwangen

Schüler erfolgreich beim Wettbewerb des Landtags

Ellwangen / Lesedauer: 1 min

Die Schülerinnen und Schüler setzten sich mit komplexen politischen Themen auseinander. (Foto: Schule )

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 11 nahmen auch in diesem Jahr sehr erfolgreich am Schülerwettbewerb des Landtags teil und setzten sich in ihren Wettbewerbsbeiträgen mit politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, ökologischen und technologischen Problemstellungen auseinander. Das geht aus einer Mitteilung des Peutinger–Gymnasiums hervor.

Veröffentlicht: 24.07.2023, 16:59 Von: IPF- UND JAGST-ZEITUNG