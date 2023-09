Schöner-Graben-Schule freut sich über eine Spende

Schülerinnen und Schüler der Schöner-Graben-Schule Ellwangen nehmen gerne an Orchesterproben teil oder besuchen Konzerte und Musicals. Um eine nachhaltige Etablierung dieses besonderen Bildungsangebots zu unterstützen und zu würdigen, initiierte der Stiftsbund Ellwangen eine Spendenaktion. Insgesamt sind dabei 900 Euro zusammengekommen.

Damit soll ein Fond gebildet werden, um allen Schülerinnen und Schülern der Schule die Teilhabe an diesem kulturellen Lebensbereich zu ermöglichen. Hansjörg Häußler, Beirat des Stiftsbundes Ellwangen, übergab am Freitag, 22. September, Nicole Gans, der Rektorin der Schöner-Graben-Schule, die Spendengelder. Die Freude darüber war groß. Nicole Gans bedankte sich bei Hansjörg Häußler und dem Stiftsbund und brachte ihren Dank an alle Spenderinnen und Spender zum Ausdruck.