Acht Tage nach dem Jubiläum zum sechzigsten Jahrtag ihrer ewigen Profess ist Schwester Adilia gestorben. Adila Schnell hatte viele Jahre in Ellwangen an der Schule Sankt Gertrudis unterrichtet und war in der Kirchengemeinde Sankt Vitus ehrenamtlich tätig.

Nach ihrer Ellwanger Zeit wurde sie ins Sießener Mutterhaus zurückgerufen, um dort ihren Altersruhesitz, inmitten ihrer geliebten Mitschwestern zu genießen. Energisch, sorgfältig und gewissenhaft nahm sie, während ihres langen Lebens, ihre Aufgaben als Rektorin und Lehrerin sowohl an inländischen Standorten wie Bad Mergentheim, als auch auf Auslandsstandorten wie in Excelsior bei Bloemfontein in Südafrika wahr.

In Ellwangen hatte sie zweimal in Sankt Gertrudis gearbeitet und im örtlichen Konvent gelebt. Sie war bekannt für ihr Lachen, ihre Freundlichkeit, sowie ihrer Bereitschaft sich bei Gottesdiensten und Andachten einzubringen.

Dies galt auch bei englischsprachigen Gottesdiensten in Sankt Wolfgang für die in der LEA-Beherbergten. Gerne pflegte sie dabei Gesang und Literatur, wie die Kirchengemeinde Sankt Vitus in ihrem Nachruf mitteilt.

Mit einem Gottesdienst will die Kirchengemeinde der Ordensschwester gedenken

Die letzten Jahre waren zunehmend von der Beschwernis des Alters geprägt. Sie freute sich besonders über regelmäßige Kontakte, Telefonate oder Besuche aus Ellwangen, solange dies möglich war. So konnte sie spüren, dass die hiesigen Gemeinden und Verantwortlichen ihre Mitarbeit und ihr Engagement früherer Jahre, auch im Alter, dankbar zu schätzen wussten und sie nicht vergaßen. Am Samstag, 4. November, gedenkt die Gemeinde Sankt Vitus ihrer mit einem Gottesdienst um 18 Uhr in der Basilika.