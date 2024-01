Sammelaktion zu 75 Jahren Bundestag

Die Bundesrepublik feiert ihren 75. Geburtstag und das Parlament feiert mit. 1949 trat in Bonn der erste Deutsche Bundestag zusammen, in einem noch geteilten Land. Erst 50 Jahre später, zehn Jahre nach dem Mauerfall, zog das gesamtdeutsche Parlament vom Rhein an die Spree nach Berlin. Auch das jährt sich in diesem Jahr zum 25. Mal. Zu diesem Jubiläum starten der Bundestag und das Bonner Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine gemeinsame Aktion, die sich an alle Bürgerinnen und Bürger unseres Landes richtet: „Bereichern Sie das Parlamentsjubiläum mit Ihren Erinnerungen!“ Mit persönlichen Geschichten, Fotos von Erinnerungsstücken, Ereignissen und Begegnungen. Dies teilt die Presseabteilung des Büros von MdB Roderich Kiesewetter mit.

Dazu der Abgeordnete: „Es wäre eine tolle Sache, wenn auch Bürgerinnen und Bürger aus dem Ostalbkreis und dem Landkreis Heidenheim sich fleißig an der Sammelaktion zu Ehren unseres Parlaments beteiligen. Gelebte Demokratie wird durch engagierte Bürgerinnen und Bürger erst möglich. Gerade in Zeiten, in denen Demokratien weltweit massiv angegriffen werden, gilt es unsere Grundordnung zu verteidigen und sich zu erinnern, was Demokratie eigentlich bedeutet. Dazu trägt auch diese Aktion bei. Beteiligen Sie sich.“

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, sendet ein Foto seines Erinnerungsgegenstandes und die dazugehörige Geschichte an [email protected]. Aber auch ohne Fotos sind die persönlichen Erinnerungen der Bürgerinnen und Bürger an ihre Begegnungen mit dem Parlament und den Abgeordneten herzlich willkommen. Eine Auswahl der Einsendungen wird im Internetangebot des Deutschen Bundestages präsentiert werden.