Am Samstag, 19. August, und Sonntag, 20. August, brummen auf dem Flugplatz Erpfental wieder die Flugzeugmotoren. Die Fliegergruppe hebt ab zum Flugplatzfest in Erpfental. Dort gibt es alles zu sehen, was das Herz von Fliegerfreunden höherschlagen lässt. Auf die Ohren gibt es natürlich auch was — am Samstagabend ab 17 Uhr spielt „Ottos Böhmische Blasmusik“.

Gerd Konle hat zusammen mit den Verantwortlichen der Fliegergruppe Ellwangen ein tolles Programm ausgearbeitet. „Wir haben uns wieder viele Gedanken gemacht und haben ein Programm ausgearbeitet, bei dem für jeden etwas dabei ist“, sagen der Vorsitzende der Ellwanger Fliegergruppe, Dominik Stempfle und sein Stellvertreter Markus Beerhalter im Gespräch mit der „Ipf– und Jagst–Zeitung“/„Aalener Nachrichten. Die Freunde des besonderen Flairs auf dem Flugplatz in Erpfental dürfen sich also auf tolle Vorführungen am hoffentlich wolkenlosen Himmel freuen.

Da gibt es am Samstagnachmittag zum Beispiel Segelkunstflug, das ist etwas, das man nicht alle Tage zu sehen bekommt, da gibt es Schleppflüge von Segelflugzeugen genauso wie Windenschlepps und da gibt es Überflüge von größeren Maschinen. Gerd Konle und die Verantwortlichen haben in diesem Jahr wieder alle Hebel in Bewegung gesetzt, um möglichst viele Oldtimer der Lüfte nach Erpfental zu holen, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Zu sehen gibt’s einen AT11–Bombertrainer, einen T6–Jägertrainer, eine Staggerwing, einen Fieseler Storch, eine Bücker Jungmann, eine Dragon Rapide und einiges mehr. So auch eine Foxmoth oder die Pilatus P 2. Die aufgestellten Flugzeuge, die zum Teil fast 100 Jahre alt sind lassen mit Sicherheit die Herzen der Oldtimer–Flugzeug–Freunde höherschlagen. Und was gibt es Schöneres, als hinter einer T6 mit ihrem mächtigen 600–PS–Motor zu stehen und die Hosenbeine beim Anlassen des Motors flattern zu lassen.

Bei diesem Flugplatzfest heißt es auf eine Legende im Kunstflug zu verzichten, denn der 77–jährige Pilot Paul Erhard ist in die fliegerische Rente getreten. Seit dem ersten Flugplatzfest im Jahre 1990 hat er die Besucherinnen und Besucher mit seinen waghalsigen Kunstflugfiguren, bei denen G–Kräfte mit dem mehrfachen des Körpergewichts den Piloten belasten, begeistert und manchem ist schon beim Zusehen übel geworden. Paul Erhard hat zum Flugplatzfest gehört wie all die Flugzeuge.

In diesem Jahr machen Matze Hörber mit seiner Zlin und Korey Wells mit der T 6 Kunstflugvorführungen, welche mit Sicherheit die Besucher ebenso in den Bann ziehen. Wer’s lieber etwas kleiner man, der kann sich am Samstag die Vorführungen der Modelfliegergruppe Neuler anschauen, die ihre Modelle mit viel Liebe in oft monatelanger Arbeit zusammengebaut haben. Wer dann vom vielen Himmelgucken schon eine kleine Verspannung in der Halsgegend spürt, der darf sich am Samstag ab circa 17 Uhr wieder entspannen und den Klängen von „Ottos Böhmische Blasmusik“ mit ihrem musikalischen Leiter Ewald Kurz lauschen. Das ist Blasmusik der Spitzenklasse mit unheimlicher Spielfreude, basierend auf den Noten von Ladislav Kubeš, die zum Teil noch handgeschrieben sind und von den Musikern gehütet werden wie ein Augapfel. Sicherlich werden wieder viele Fans anreisen.

Am Sonntag wird ein SAR–Hubschrauber der Bundeswehr erwartet und es gibt einen Überflug des KSK der Bundeswehr, die leider wegen des Gewichts nicht in Erpfental landen darf. Für Kinder gibt es wieder eine Spielecke, von der Bundeswehr gestellt.

Das bekannt gute Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen aus der Küche der Fliegerfreunde haben einen sehr guten Ruf und auch wenn man ein bisschen Anstehen muss, es wird nie langweilig, denn es gibt eben an allen Ecken und Enden was zu sehen. Nach dem Mittagessen stürzen sich die mutigen Fallschirmspringer aus Burgheim in die Tiefe. Wer seine Heimat aus der Vogelperspektive betrachten möchte, der kann an beiden Tagen einen Rundflug mit erfahrenen Segelflug– und Motorfliegerpiloten buchen. Genauso wie einen Fallschirmabsprung im Tandem–Päckchen. Ein Erlebnis, das in bleibender Erinnerung bleibt und einem nicht mehr zu nehmen ist.

Mit einer Teilnahme am Gewinnspiel könnte der Traum vom Fliegen Wirklichkeit werden: Die „Ipf– und Jagst–Zeitung“/ „Aalener Nachrichten“ verlosen am Mittwoch, 16. August, um 11 Uhr zwei Karten für einen Rundflug am Samstag oder Sonntag mit dem Motorsegler, bei dem man seine Heimat aus der Vogelperspektive anschauen kann. Der ersten beiden Anrufer gewinnen.

