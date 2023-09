Round Table spendet LKW voller Hilfsgüter nach Rumänien

Seit vielen Jahren engagiert sich der Round Table Ellwangen für die Bedürftigen in Oradea und Umgebung in Rumänien. Die Mitglieder des Vereins setzen sich dabei persönlich für die Unterstützung der Menschen ein. Statt Geldspenden, wurde jüngst wieder ein Lastwagen voller Hilfsgüter gen Osten geschickt. Einen halben 40-Tonner voller Kinderkleidung, Nahrungsmittel, Möbel, Medikamente, Hygieneartikel, Spielsachen und Geschenke haben die Round Table-Mitglieder dafür gesammelt und am Freitagmittag verladen. Eine Schwesterngemeinschaft vor Ort verteilt die Güter in Bälde an die bedürftigen Menschen.

Die Sachspenden haben die 23 „Round Table 192“-Mitglieder nicht alle aus den eigenen Haushalten gesammelt. Wie Tabler Johannes Hutter erklärt, wurden dafür vom 14. bis 21. September Anhänger bei der Buchenbergschule, der Brühlschule Neuler, der Klosterfeldschule, der Mittelhofschule und der Grundschule Rindelbach aufgestellt. „Kinder, Eltern und Lehrer können dort Sachen abgeben, die sie entbehren können“, erklärt er. Grundsätzlich sei die Freude in Rumänien über fast alles riesig, lediglich Sperrmüll dürfe selbstverständlich nicht abgegeben werden. Ebenfalls mit im Boot sind einige Firmen und Organisationen aus der Umgebung, wie die Anna-Schwestern, Omega Sorg, Tonis Ladencafé, Klickkonzept, Betzold und die Heimatmühle. Alle beteiligen sich mit Sachspenden.

Round Table-Präsident Manuel Lipp beschreibt die Sammelaktion als „Hands-On-Projekt.“ Es sei sehr einfach, Geld an irgendeine Organisation zu spenden, doch der Round Table lege selbst Hand an. Die Mitglieder stellen die Anhänger bei den Schulen auf, holen sie ab, beladen den Laster selbst und fahren zum Teil selbst mit nach Oradea. Bei den regelmäßigen Besuchen in Rumänien haben viele Mitglieder des Round Table Ellwangen die Armut in der Region schon hautnah erlebt. Davon berichtet Luis Bäuerle, der sich vergangenes Jahr ein Bild vor Ort machen konnte. Er ist erstaunt darüber, wie sehr Dinge, die in Deutschland nicht mehr benötigt werden, dort einen großen Unterschied im Leben der Menschen ausmachen. „Das Gefälle zwischen Arm und Reich ist sehr hoch“, berichtet er. Die Dankbarkeit der Menschen entsprechend groß.

Neben den Sachspenden schicken die Round Tabler auch Lebensmittel, wie Öl oder Mehl, nach Rumänien. Diese werden von den Franziskanerinnen von Mallersdorf in Oradea, mit denen der Round Table schon seit 2001 kooperiert, rationiert und gegen eine Gegenleistung, meist Mithilfe im sozialen Umfeld, verteilt. Die Tabler unterstützen die Schwestern in Oradea sogar mehr als einmal im Jahr. Ein besonderer Höhepunkt wird auch in diesem Jahr der Glühweinstand auf dem Ellwanger Weihnachtsmarkt sein. Dort haben Besucher die Möglichkeit, nicht nur die vorweihnachtliche Stimmung zu genießen oder mit dem Round Table in Kontakt zu treten, sondern auch Weihnachtspäckchen für Oradea abzugeben.

Manuel Lipp betonte die Wichtigkeit der Unterstützung und sagte: „Es ist schön zu wissen, dass unsere Hilfe wirklich bei den Bedürftigen ankommt.“

Wer sich für den nächsten Transport nach Oradea engagieren möchte, kann den Round Table Ellwangen ganzjährig ansprechen und auch spenden. Ansprechpartner ist der Präsident des RT 192 Ellwangen, schriftlich erreichbar unter der Mailadresse [email protected]