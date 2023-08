Rosenberg und Ellwangen gestalten den Ostalb–Sommer

Ein weiteres Wochenende im Rahmen des Ostalb–Sommers zum 50–jährigen Bestehen des Ostalbkreises steht vor der Tür. Rosenberg lädt am Samstag, 5. August, in und um die Virngrundhalle sowie im Sieger–Köder–Museum zu einer Genussreise ein. Der „lazy sunday evening“, ein musikalisch–kulinarischen Abend am Kressbachsee, ist wetterbedingt abgesagt. Außerdem lädt die Straßenmeisterei des Kreises zum Tag der offenen Tür.

Die Gemeinde Rosenberg startet am Samstag, 5. August, um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Bühne am Festplatz bei der Virngrundhalle mit anschließendem Frühschoppen und Mittagstisch. Für die musikalische Begleitung sorgt der Musikverein Rosenberg. Landrat Joachim Bläse wird gemeinsam mit Bürgermeister Tobias Schneider und der Rotochsen–Brauerei Ellwangen um 11.30 Uhr den Fassanstich vornehmen und anschließend an die Gemeinde einen Judasbaum als Zukunftsbaum des Ostalbkreises übergeben. Ab 13.15 Uhr findet ein buntes Bühnenprogramm statt. Die musikalische Abendunterhaltung startet gegen 17.15 Uhr mit Hüttmoser und um 21 Uhr mit der Partyband „Die Bande“.

Außerdem gibt es ein Rahmenprogramm unter anderem mit Demonstration eines Feuerwehrfahrzeugs, Kinderschminken und Basteln, Instrumente ausprobieren, Lichtbogenschießen, Kaffee–Schaurösten des Inklusions–Kaffeehauses Samocca Aalen, Eisverkauf, einer Showküche des Gasthauses Adler, Ginverkostung, Barbetrieb und vieles mehr. Von 14 bis 18 Uhr bietet der Obst– und Gartenbauverein Führungen durch den Rosengarten an. Die Stiftung Kunst und Kultur führt von 13 bis 19 Uhr durchs Sieger Köder Zentrum.

In Ellwangen öffnet am Sonntag, 6. August, von 11bis 17 Uhr die Straßenmeisterei Ellwangen in der Veit–Hirschmann–Straße 19 ihre Türen. Dort wird Landrat Joachim Bläse einen Amberbaum an Oberbürgermeister Michael Dambacher als Zukunftsbaum übergeben.

Anschließend besteht Gelegenheit zur Besichtigung der baulichen Anlagen sowie der Fahrzeuge und Geräte. Zum Thema Biodiversität im Straßenbetriebsdienst gibt es eine Sonderausstellung. Über den Beruf des Straßenwärters wird an einem Stand informiert.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen der Musikverein Rattstadt und die Albhornbläser. Hüpfburg, Wurfbude, Glücksrad und vieles mehr runden das bunte Angebot ab. Außerdem stehen ein reichhaltiger Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen für die Besucherinnen und Besucher bereit.