(an) - Die Rope Skipper des FC Röhlingen haben bei den Württembergischen Teammeisterschaften in Wendlingen zahlreiche Podestplätze belegt. Zwei Teams konnten sich für die Wettkämpfe auf Bundesebene qualifizieren.

Röhlingen schickt vier Teams ins Rennen

Rund 100 Skipper aus neun Vereinen des Schwäbischen Turnerbundes gingen in unterschiedlichen Altersklassen an den Start. Der FC Röhlingen war mit vier Teams und insgesamt 19 Skippern vertreten. Folgende Podestplätze wurden belegt:

In der Altersklasse neun bis elf Jahre weiblich starteten Alessa Burkert, Liana Engelhardt, Anni Hauber, Leana Schneider, Nele Seckler und Luzi Spaag. In acht verschiedenen Disziplinen belegten sie vier erste Plätze, einen zweiten und zwei dritte Plätze. Trotz Zusammenlegung mit der nächsthöheren Altersklasse belegten sie in der Gesamtwertung den zweiten Platz.

Katty Gloning, Lotta Hummel, Lara Schenk und Emely Springer sicherten sich in der Altersklasse zwölf bis 13 Jahre weiblich dreimal Platz eins, zweimal Platz zwei, zweimal Platz drei und den dritten Platz in der Gesamtwertung. Zudem erreichten sie die Qualifikationspunkte für die Teilnahme am Bundesfinale. Taina Burkert, Emily Gloning, Marcel Rathgeb, Leni Rechtenbacher, Emeli Rruga und Anna Springer belegten in der Altersklasse 14 bis 15 Jahre open (männlich/weiblich) in allen acht Disziplinen sowie in der Gesamtwertung den ersten Platz. Dank der erhaltenen Punkte konnten sie sich für die Deutsche Teammeisterschaft qualifizieren.

Röhlinger reisen nach Göttingen

Diese sowie das Bundesfinale Team finden am 4. und 5. Mai in Göttingen statt. Das Röhlinger Team in der Altersklasse 16 bis 18 Jahre weiblich mit Shirley Frei, Pia Hauber und Melina Ziegelbauer startete in vier Disziplinen und landete zweimal auf Platz zwei. Emeli Rruga und Leni Rechtenbacher traten zudem im Wheel Pair Freestyle in der Altersklasse 14 bis 15 Jahre an, bei dem sie den ersten Platz belegten. Auch sie konnten sich in dieser Disziplin für den Wettkampf auf Bundesebene qualifizieren. Stefanie Seckler, Monika Tuscher und Karin Rechtenbacher waren bei den Württembergischen Meisterschaften als Kampfrichter im Einsatz.