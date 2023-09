Ein Rentner, eine Hundehalterin und eine Dose Pfefferspray sind die Zutaten eines hochemotionalen Dramas gewesen, das sich am Dienstagmorgen vor dem Ellwanger Amtsgericht abgespielt hat. Dem 72–jährigen Westhausener wurde vorgeworfen, während eines Spaziergangs auf einem Feldweg bei Reichenbach die 60–jährige Besitzerin eines Schäferhunds mit Pfefferspray angegriffen zu haben. Er gab an, sich durch das Tier bedroht gefühlt zu haben. Die Geschädigte zeichnete von dem Angeklagten indes das Bild eines aggressiven, grimmigen Mannes, der sie massiv beleidigt und grundlos attackiert habe.

Der Beschuldigte soll im November 2022 billigend in Kauf genommen haben, dass die Geschädigte durch den Einsatz des Pfeffersprays tränende Augen, Übelkeit und Kreislaufprobleme erlitten habe, verlas Staatsanwältin Andrea Koller die Anklage. Er habe ihr das Spray mehrere Sekunden lang aus nächster Nähe direkt ins Gesicht gesprüht. Die Anklage lautete auf gefährliche Körperverletzung.

Zunächst war es dann an dem Senior, seine Sicht des Tathergangs zu schildern. Als Diabetiker würde er täglich laufen und sei daher auch am frühen Nachmittag dieses Novembertags auf dem Weg unterwegs gewesen, den er immer laufe. Da sei ihm ein weißer Schäferhund aufgefallen, dem eine Frau gefolgt sei. Er habe gewartet und sei dann langsam hinterhergelaufen, da er Angst vor Hunden habe und auch schon einmal gebissen worden sei, gab er zu Protokoll.

Kurze Zeit später will er Hund und Besitzerin wieder gesehen haben. Die Frau habe sich mit der Bewohnerin einer nahegelegenen Siedlung unterhalten, die selbst mehrere Hunde besitze. Zudem will der Rentner bemerkt haben, dass der weiße Schäferhund mit einem der kleineren Hunde „gestritten“ habe. „Ich habe diese Szene fotografiert.“ Das Foto wollte der 72–Jährige, wie er weiter aussagte, im Westhausener Rathaus vorlegen. „Damit die mal sehen, was auf der Strecke los ist“, sagte der Senior.

Als er danach die beiden Frauen und ihre Tiere passieren wollte, will er von beiden Frauen angegangen worden sein. „Die sind auf mich los und haben mich in die Enge getrieben.“ Er sei weiter gelaufen, doch die 60–Jährige habe nicht aufgehört, ihn zu beleidigen. „Sie sagte, ich sei wahnsinnig und gehöre eingesperrt“, wollte sich der Beschuldigte an den Tathergang erinnern. „Dann ist sie mit dem Hund auf mich zugerannt und der Hund hat die Zähne gefletscht. Da habe ich Panik bekommen und das Pfefferspray auf den Hund gesprüht“, berichtete er weiter. Dann habe sich die 60–Jährige nach unten gebeugt, um den Hund zu beschützen. So sei sie vom Pfefferspray getroffen worden, so der Senior weiter.

Dann will er weitergelaufen sein. Dabei soll ihn die Geschädigte seiner Aussage nach weiter beleidigt haben. Sie habe gedroht, ihm beim nächsten Mal auch Pfefferspray ins Gesicht sprühen zu wollen. „Ich war total fertig. Der Hund hat mich nur nicht angegriffen, weil ich gesprüht habe“, war er überzeugt. An einem nahegelegenen Pferdehof will er dann auf das Eintreffen der Polizei gewartet haben, die von der Siedlungsbewohnerin gerufen worden sei.

Sie gehe seit 40 Jahren auf diesem Weg spazieren und habe noch nie Ärger gehabt, gab anschließend die Geschädigte zu Protokoll. Ihre Darstellung der Geschehnisse war erwartungsgemäß eine andere als die des Angeklagten. Die beiden Hunde hätten lediglich miteinander gespielt, aber nicht gestritten. Sie habe von dem Beschuldigten lediglich wissen wollen, warum er sie fotografiere, denn „ich möchte nicht von fremden Männern fotografiert werden“, sagte die 60–Jährige. Sie sei nicht unverschämt gewesen und habe den Senior auch nicht beleidigt.

Laut ihrer Schilderung soll es vielmehr der 72–Jährige gewesen sein, der sich massiv im Ton vergriffen hat. So soll er die Geschädigte und die andere Hundebesitzerin als „Gesocks“ bezeichnet haben. Wir seien Leute, die „auf seinem Weg“ nichts zu suchen hätten, erzählte sie weiter. Dann sei sie auf den Senior zugegangen, der ihr mitgeteilt habe, er sei im Auftrag des Rathauses unterwegs und zudem ein aufrechter Bürger, der hier belästigt werde.

„Ich wollte, dass er das Bild wieder löscht“, berichtete sie weiter. „Dann hat er das Spray herausgezogen und mir volle Breitseite mit ausgestreckter Hand in die Augen und in den Rachenraum gesprüht. Er hat gar nicht mehr damit aufgehört.“ Dann sei sie zusammengesackt. Ihrer Schilderung zufolge soll ihr Schäferhund nichts von dem Spray abbekommen haben. „Die Attacke ging nur gegen mich.“ Dass er Angst vor Hunden habe, sei indes nur eine Schutzbehauptung.

Auch habe sie sich nicht wehren können, sagte die Geschädigte. „Ich habe gelähmte Finger und hätte ihm nicht einmal eine mitgeben können. Da ist kein Schmackes dahinter.“ Die andere Frau habe dann ihren Sohn angerufen. Der sei fünf Minuten später mit Wasserflaschen aufgetaucht, mit denen sie sich habe versorgen können. „Er hat mir damit das Leben gerettet.“ Auch den Angeklagten habe sie später gefragt, ob er ihr ebenfalls geholfen hätte. Das habe dieser verneint.

Verteidiger Peter Hubel regte an, ob es für seinen Mandanten andere Möglichkeiten gebe als eine strafrechtliche Ahndung, da sich beide Seiten nicht großartig widersprechen würden. Nach Aktenlage spreche vieles für eine Einstellung gegen eine Geldauflage nach Paragraf 153a, stimmte ihm Amtsgerichtsdirektor Norbert Strecker zu. Wenn der Angeklagte ein Schmerzensgeld zahle, sei auch eine mögliche Zivilklage vom Tisch, bestätigte Nebenklägervertreter Johannes Boecker. Dem stimmte auch Staatsanwältin Koller zu. Außerorts dürften Hunde ohne Leine laufen. Sie glaube auch nicht, dass der Hund tatsächlich die Zähne gefletscht habe. Vielmehr sei es der Angeklagte gewesen, der provokant aufgetreten und kein besonders „charmanter Genosse“ sei.

Somit stellte Strecker das Verfahren ein. Der Senior muss der Geschädigten 500 Euro Schmerzensgeld zahlen.