Reitermesse in Ellwangen: Sven van Meegen ruft zur Gemeinschaft auf

Zu Ehren der aus Kappadokien stammenden Märtyrer und Patrone der Kirche Speusippus, Eleusippus und Meleusippus, die durch ihren Märtyrertod unter dem römischen Kaiser Marcus Aurelius im Jahr 175 Christus auf dem Weg des Leidens nachgefolgt sind, ist am Sonntagabend in der voll besetzten Basilika eine Reitermesse zum Kalten Markt zelebriert worden. Die Drillinge, die Pferdezüchter gewesen sein sollen, werden in Ellwangen als Pferdeheilige verehrt. Ihre Reliquien sind in der Krypta der Basilika beerdigt, wie Stadtpfarrer Sven van Meegen im Festgottesdienst sagte. Die Gründer des Ellwanger Klosters, Hariolf und Erlolf, brachten sie aus Langres nach Ellwangen.

Zu den mächtigen Klängen der Reiterlichen Jagdhornbläser Ellwangen auf den Stufen des Altars gab der feierliche Einzug der Standartenabordnungen von rund zwei Dutzend Reit- und Fahrvereinen aus dem Ostalbkreis und darüber hinaus ein farbenprächtiges Bild ab. An der Spitze sah man die Abordnung der Ellwanger Bürgergarde und die Ellwanger Trachtengruppe. Sven van Meegen, der den Gottesdienst gemeinsam mit sechs weiteren Geistlichen zelebrierte, begrüßte die Delegationen aus Ellwangens Partnerstädten Abbiategrasso und Langres, die mit Oberbürgermeister Michael Dambacher gekommen waren, auf italienisch und französisch.

In seiner Predigt ging van Meegen auf das Buch Ezechiel, Kapitel 12, ein („Brich dir ein Loch in die Wand und krieche hindurch“) und warnte angesichts schlechter Nachrichten davor, den Kopf in den Sand zu stecken oder mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, denn: „Da holt man sich bloß eine blutige Nase oder eine Gehirnerschütterung.“ Der Geistliche trat vielmehr für Tradition, Mitmenschlichkeit, Gemeinschaft und Solidarität ein und rief zu Zusammenhalt und Engagement auf. „Eine Gesellschaft aus lauter Egoisten geht zu Grunde“, sagte er. Auch die Bewahrung und Pflege der Schöpfung lag ihm am Herzen.

Da beim Reitergottesdienst das Fest der Taufe des Herrn gefeiert wurde, animierte der Pfarrer dazu, aus den Wurzeln, aus der Gemeinschaft zu leben. „Die Taufe verbindet uns mit Jesus“, unterstrich der Geistliche: „Taufe heißt: in die Tiefe zu gehen. Dort, wo es tief ist, ist das Wasser kalt.“ Man solle dann aber mit Jesus auftauchen und sagen: Jetzt erst recht. „Ich brauche Menschen, ich brauche Gemeinschaft“, sagte van Meegen. Und er zitierte den Kirchenvater Augustinus: „Die Tränen sind das Grundwasser der Seele.“ Christen sollten ihre Fähnchen nicht in den Wind halten. Die Pferdeheiligen Speusippus, Eleusippus und Meleusippus seien heilig, „weil sie geholfen haben“. An die Gläubigen richtete van Meegen den Appell: „Laufen Sie nicht davon! Bringen Sie Menschen zusammen anstatt zu spalten!“ Denn genau das mache die Christen stark: „Alles andere ist nur: mit dem Kopf durch die Wand.“

In den Fürbitten, in denen der Opfer der Kriege in der Ukraine sowie in Israel und im Gazastreifen und den Betroffenen in den Überschwemmungsgebieten gedacht wurde, hieß es: „Lass uns die Zeichen der Zeit erkennen und mutig neue Wege einschlagen!“ Mit „Großer Gott, wir loben dich“, zu den Klängen der Jagdhornbläser, endete der eineinhalbstündige Gottesdienst. An der Orgel war Christine Kutter.