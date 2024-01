Es ist eine Premiere gewesen. Nein, nicht der Kalte Markt, der ist urkundlich bereits im Jahr 1370 das erste Mal erwähnt worden. Gemeint ist der Eventtrailer der „Schwäbischen Zeitung“, der am Fuchseck einen idealen Standort hatte und der nun erstmals beim Kalten Markt zum Einsatz kam. Die Redaktion der „Ipf-und Jagst-Zeitung“ hat hierfür ein buntes Programm auf die Beine gestellt, ist dabei aber organisatorisch reichlich unterstützt worden von der Stadt Ellwangen, dem Stadtmarkertingverein Pro Ellwangen sowie „by pass“ Veranstaltungstechnik.

Larissa Hamann und Mark Masuch führen durchs Programm

Nach der Begrüßung durch Redaktionsleiter Timo Lämmerhirt führten Redakteurin Larissa Hamann und Redakteur Mark Masuch auf der hauseigenen Bühne durch den Tag. Zum Start wurde Stefan Powolny, Geschäftsführer der Landesgartenschau Ellwangen 2026 GmbH, auf die Bühne geholt. Wenngleich der Kalte Markt 2024 erst gestartet ist und Ellwangen und die Region sich bereits auf die Ausgaben 2025 und 2026 freuen, so steht mit der Landesgartenschau natürlich ein Großprojekt in den Startlöchern, das sich schon jetzt durch die Gesellschaft zieht. Im Interview mit Hamann brachte er die Zuschauer am Fuchseck auf den neuesten Stand zur LGS 2026 und erläuterte einige Hintergründe zu diesem Großprojekt.

Hackberry unterstützt schwungvoll beim Kalte-Markt-Lied

Dann stürmte die Band Hackberry, um Flo Neukamm (Gitarre/Gesang), Markus Braun (Kontrabass/Gesang) und Steffen Köble (Schlagwerk/Gesang) die Bühne und unterhielt das Publikum. Bereits zur Eröffnungsrede von OB Michael Dambacher im Hüttenzauber vor der Basilika waren sie gut angekommen, wenngleich sie gegen die traditionellen Böllerschüsse vor der Basilika akustisch nicht ankommen konnten. Nachmittags dann wurde Dambacher auf der Bühne erwartet, der bereits am Morgen darauf hinwies, dass er sich in einem Quiz mit den Bürgerinnen und Bürgern messen müsse.

Spannende und witzige Duelle auf der Bühne

Doch bevor es zu den spannenden und witzigen Duellen mit den Ellangerinnen und Ellwangern kam, wurde auf und vor dem Eventtrailer das Kalte-Markt-Lied angestimmt. Für diejenigen, die noch nicht textsicher waren, wurden entsprechend Liedtexte ausgeteilt. Dieser spontan zusammengekommene Chor konnte sich durchaus sehen beziehungsweise hören lassen, mit Hackberry im Schlepptau.

Masuch taucht ein in die neue Rolle des Quizmasters

Dann aber wurde es ernst, Dambacher nahm Platz auf dem Hocker, Mark Masuch legte sich seine Fragen zurecht - und die ersten Zuschauer stellten sich dem Duell. Gewonnen hatte derjenige, der zuerst drei Fragen richtig beantwortet hatte. „Welche Gemeinden grenzen an Ellwangen?“, „Wir heißt der neue Pfarrer auf dem Ellwanger Schönenberg?“ oder „Wie ist das Wappen der Stadt Ellwangen entstanden?“ waren nur einige Fragen, die Dambacher und die Bürgerinnen und Bürger beantworten mussten. Zu gewinnen gab es immerhin jeweils einen Sechserpack Bier, gestiftet von der Rotochen-Brauerei. Während Larissa Hamann für neue Gegner aus dem Publikum sorgte, tauchte Masuch voll in die neue Funktion des Quizmasters ein, brachte die Menge mit seinen Sprüchen immer wieder zum Lachen und frotzelte immer wieder mit Dambacher, der ebenfalls eine Menge Spaß zu haben schien.

Musikschule Bader sorgt für gute Stimmung

Nach weiteren musikalischen Beiträgen, in der die Musikschule Bader das Publikum begeistern konnte, wurde die nächste Fragerunde eingeläutet. Hier übernahm Hamann wieder Regie - Masuch attestierte diesmal - und stellte von Leserinnen und Lesern der Ipf- und Jagst-Zeitung im Vorfeld eingereichte Fragen rund um den Kalten Markt. Die Kandidaten waren keine unbekannten Gesichter in der Ellwanger Gesellschaft. Es stellten sich auf der Bühne die Fraktionsvertreter Berthold Weiß (Grüne), Michael Eiberger (FW/FBE), Herbert Hieber (SPD und Armin Burger (CDU). Hier tauchte dann unter anderem die Frage auf, wann der Kalte Markt erstmals urkundlich erwähnt wurde - Herbert Hieber konnte dies korrekt beantworten, wie er sich überhaupt gut auszukennen schien rund um diese über 1000 Jahre alte Veranstaltung. Die Konkurrenz ließ er hinter sich, doch alle vier bewiesen, dass man auch parteiübergreifend durchaus miteinander Spaß haben kann.

Der Eventtrailer möchte sich etablieren

So, wie alle Besucher und Teilnehmer eine Menge Spaß gehabt zu haben scheinen, trotz der Temperaturen rund um den Gefrierpunkt. Der Name „Kalter Markt“ war Programm. Ob es nun 1000 Jahre werden, wäre vermessen anzunehmen, doch vielleicht etabliert sich der Eventtrailer der Ipf- und Jagst-Zeitung noch im Rahmen des Kalten Markts.