Am Sonntag, 7. Januar, findet von 12.30 bis 17.30 Uhr der verkaufsoffene Sonntag im Rahmen des Kalten Markts statt. Erstmals wird die „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“ mit ihrem neuen Event-Trailer vor Ort sein und in Kooperation mit der Stadt Ellwangen ein buntes Programm präsentieren. Neben Neuigkeiten zur Landesgartenschau 2026 und zwei spannenden Quiz dürfen sich Besucher direkt am Fuchseck vor allem auf viel stimmungsvolle Musik freuen.

Buntes Programm mit zahlreichen Highlights

Pünktlich zur Eröffnung des verkaufsoffenen Sonntags um 12.30 Uhr beginnt auch das Bühnenprogramm des Trailers. Nach einer kurzen Begrüßung durch Redaktionsleiter Timo Lämmerhirt erläutern Vertreter der Landesgartenschau Ellwangen 2026 GmbH, welche Baumaßnahmen für das Jahr 2024 geplant sind. Danach gibt es Musik von „Hackberry“, die anschließend als Straßenmusikanten durch die Innenstadt ziehen werden.

Gegen 14.15 Uhr sind alle Ellwangen-Spezialisten gefragt. Wer möchte, kann im Rahmen des Quiz „Wer weiß mehr über Ellwangen als der OB?“ gegen Oberbürgermeister Michael Dambacher antreten. Wer zuerst drei Fragen richtig beantwortet, erhält einen Preis, gestiftet von der Rotochsen-Brauerei. Anschließend wird es wieder musikalisch mit einer Kooperation der Musikschule Bader und der städtischen Musikschule.

Um 16.15 Uhr ist noch einmal die Politik an der Reihe. Bei einem Quiz zum Kalten Markt dürfen Herbert Hieber (SPD), Armin Burger (CDU), Michael Eiberger (FW/FBE) und Berthold Weiß (Grüne) ihr Wissen über die beliebte Veranstaltung unter Beweis stellen. Zum Abschluss gibt es wieder Musik mit der Band „Freischwimmer“.

Moderiert wird das Bühnenprogramm von Mark Masuch, stellvertretender Redaktionsleiter, und Redakteurin Larissa Hamann.