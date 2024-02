Warum hat ein heute 35-Jähriger das jüngste Kind seiner früheren Lebensgefährtin so schwer misshandelt, dass der knapp zweijährige Junge am 21. Oktober 2021 im Ostalb Klinikum in Aalen verstarb?

Bei diesem Punkt sind sich die Befragten einig

Dieser Frage soll im Revisionsprozess gegen den Angeklagten auf den Grund gegangen werden. Am vierten Verhandlungstag haben nun Freunde, Bekannte sowie die Mutter des Beschuldigten ausgesagt. Bei einem Punkt waren sich alle Zeugen nahezu einig: Offenbar hat der Beschuldigte ein massives Alkoholproblem.

Zwar soll sich der 35-Jährige rund zwei Wochen vor dem Tod des Jungen dauerhaft in der Wohnung der Freundin in Aufhausen, in der sie mit ihren damals fünf Kindern lebte, aufgehalten haben, seinen Wohnsitz hatte er aber immer noch im Elternhaus nahe Wörnitz (Landkreis Ansbach). Dies ging aus der Zeugenaussage seiner Mutter hervor.

Von dessen früherer Freundin, der Mutter des toten Kleinkinds, habe sie nicht viel gehalten, gab sie zu Protokoll. „Ich habe meinem Sohn gesagt, dass sie keine Frau für ihn ist.“ Trotzdem sei ihr Sohn gerne mit der Lebensgefährtin und den Kindern zu Besuch gekommen.

Die Kinder hätten immer sehr großen Hunger gehabt. Sie habe ihnen dann etwas zu essen gegeben, auch ihr Sohn habe sich stets liebevoll um die Kinder gekümmert, während die Freundin immer nur geraucht und Kaffee getrunken habe. Sie habe es immer nur ihren eigenen Vorteil gesehen.

Höchstens mal „den Arsch voll“ bekommen

Über die Vergangenheit des Sohnes wusste die 54-Jährige zu berichten, dass er Holzbauer gelernt, die theoretische Prüfung aber nicht bestanden habe. Sie selbst und ihr Ehemann, der 2009 gestorben sei, hätten den Sohn nie geschlagen.

Er habe höchstens mal „den Arsch voll“ bekommen. Sie gab zudem an, ihr Sohn sei schon seit Jahren Alkoholiker und auch schon einmal sturzbetrunken auf dem Gehsteig eingeschlafen.

Ähnliches erzählte ein Freund des Angeklagten, in dessen Haus häufig gemeinsam gefeiert worden war. Er sprach von einem „soliden Mann“, der das tote Kind „geliebt“ habe. Die Mutter habe den Sohn stets zum Beschuldigten abgeschoben. Dieser sei nie aggressiv geworden, habe immer „friedlich getrunken“ und sei auch schon mal am Küchentisch eingeschlafen.

Ehefrau will blaue Flecken gesehen haben

Etwas präziser wurde die Ehefrau des Freundes. Sie wollte blaue Flecken und einen roten Handabdruck am Po des fast zweijährigen Kindes festgestellt haben. Auch habe der Angeklagte den Jungen manchmal angeschrien.

Von den Hämatomen will die Mutter laut der Zeugin nichts gewusst haben. Zudem habe das Paar häufig gestritten, da der Angeklagte der Meinung gewesen sei, seine Freundin kümmere sich zu wenig um den Sohn.

Angeklagter soll Kind in Wassertonne getaucht haben

Ein weiterer Bekannter bestätigte, dass der Beschuldigte das Kleinkind einmal für zwei bis drei Sekunden kopfüber in eine Wassertonne getaucht habe. Neben dem übermäßigen Alkohol soll der 35-Jährige zudem von Zeit zu Zeit Drogen konsumiert haben, so der Paketzusteller, dessen Ex-Ehefrau ebenfalls an diesem Verhandlungstag geladen war.

Sie gab zu, sich häufiger mit dem Beschuldigten getroffen zu haben. Auch eine Beziehung hätte entstehen können, doch wegen des Alkohol- und Drogenkonsums, unter anderem Pep, Crystal Meth und Marihuana, habe sich das nicht gewollt. „Meiner Tochter zuliebe“, sagte sie. Als Person sei ihr der Angeklagte aber sehr wichtig, da er ihr während der Trennung von dem Ex-Mann sehr geholfen habe.

Er gebe sich eine Mitschuld am Tod des Jungen und hätte mehr tun müssen, sagte ein weiterer Freund aus. Er habe zwar die Lebensgefährtin und den jüngsten Sohn nur wenige Male gesehen, doch sofort seien ihm die blauen Flecken und Blutergüsse an dem Kleinkind aufgefallen.

„Ich wurde auch als Kind missbraucht, ich erkenne so etwas sofort.“ Deswegen habe er den Beschuldigten auf die Hämatome angesprochen. Dieser habe ihm zugesagt, mit der Freundin darüber zu sprechen und einen Termin mit dem Jugendamt auszumachen. „Ich hatte ihn selbst dabei gar nicht in Verdacht“, so der Freund weiter. Als er vom Tod des Kindes erfahren habe, sei er sofort zur Polizei gegangen.

Über den Alkoholkonsum des Beschuldigten wusste der 35-Jährige zu berichten, dass dieser zwei Dosen Jacky-Cola und sechs Bier habe trinken können und danach immer noch in der Lage gewesen sei, einen Schuppen wegzureißen.

Zweijähriger starb durch Stampftritt

Der fast zweijährige Junge starb am 21. Oktober 2021 durch einen heftigen Stampftritt in den Bauch, der laut dem Ulmer Rechtsmediziner Sebastian Kunz zunächst den Abriss einer 18 Zentimeter langen Darmschlinge und kurze Zeit später ein Herz-Kreislaufversagen zur Folge hatte. Der Angeklagte war bereits im Mai 2022 wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von 14 Jahren verurteilt worden.

Durch einen Revisionsantrag der Staatsanwaltschaft hob der Bundesgerichtshof das Urteil auf. Derzeit wird der Fall vor der zweiten großen Strafkammer am Ellwanger Landgericht neu verhandelt. Die Staatsanwaltschaft strebt eine Verurteilung wegen Mordes an.