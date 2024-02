Prozess um totes Kind: „Sie sind kein Totschläger, Sie sind ein Mörder“

Es sind deutliche Worte gewesen, die der Nebenklagevertreter, Rechtsanwalt Robert Bäumel, an den Angeklagten gerichtet hat. „Ich bin sicher. Sie sind kein Totschläger, Sie sind ein Mörder“, sagte der Aalener Rechtsanwalt vor der Zweiten Großen Strafkammer am Ellwanger Landgericht. Dem 35-Jährigen wird vorgeworfen, im Oktober 2021 das fast zweijährige Kind seiner damaligen Freundin so schwer misshandelt zu haben, dass der Junge verstarb. Auch Staatsanwalt Patrick Schmidt und die Verteidigerinnen Sarah Schwegler und Sandra Ebert hielten an diesem Tag ihre Plädoyers. Während Schmidt sich für eine Verurteilung wegen Mordes aussprach, forderte die Verteidigung, den Mandanten nur wegen Totschlags mit einer Haftstrafe, die weit unter 14 Jahren angesiedelt ist, schuldig zu sprechen.

Dass der 35-Jährige das Kind misshandelt hatte, bis es starb, ist bereits im ersten Prozess im Frühjahr 2022 festgestellt worden. Er wurde wegen Totschlags zu einer 14-jährigen Haftstrafe verurteilt. Im derzeit laufenden Revisionsprozess soll die Motivlage eingehender beleuchtet werden. Dass eine Verurteilung wegen Mordes infrage kommt, bestätigte der Vorsitzende Richter Jochen Fleischer, bevor die Plädoyers gehalten wurden. Der Beschuldigte sei zum Zeitpunkt der Tat mit seinem Leben unzufrieden gewesen und habe seinen Frust an dem Kind ausgelassen, begründete Fleischer die Entscheidung der Kammer.

Tod des Jungen billigend in Kauf genommen

Staatsanwalt Schmidt zeigte sich überzeugt, dass der Angeklagte sich des Mordes schuldig gemacht hat. Dass er das Kind gequält und mit einem Stampftritt auf den Bauch getötet habe, stehe fest, so Schmidt. Er habe den Tod des Jungen billigend in Kauf genommen. „Der Tritt ging fast bis zur Wirbelsäule“, so Schmidt weiter. Er habe keinen Zweifel, dass der Angeklagte mit einem Tötungsvorsatz und demnach als Mörder gehandelt habe. „Niedrige Beweggründe, die als besonders verachtenswert gelten“, präzisierte der Staatsanwalt.

Dann kam Schmidt auf das mögliche Motiv des 35-Jährigen zu sprechen und rezitierte einen Satz, der in diesem Prozess schon häufiger in verschiedenen Ausführungen gefallen war. Der Angeklagte soll ihm kurz nach dem Tod des Jungen in der Nacht auf den 22. Oktober 2021 gesagt haben: Als er noch gelebt habe, habe er ihn gehasst. Jetzt, wo er tot sei, merke er, dass er ihn doch gemocht habe. Daraus kristallisiere sich die Motivation heraus, sagte Schmidt. „Das Kind war ihm ein Dorn im Auge.“ Die Mutter des Kindes habe ihn zudem gewähren lassen, was der Beschuldigte ausgenutzt habe, um sich „mit verachtenswerter Gleichgültigkeit“ über das Leid eines Kindes hinwegzusetzen und es aus dieser Gemengelage heraus zu töten.

Keine Ausfallerscheinungen trotz zwei Promille

Eine durch starken Alkoholkonsum bedingte eingeschränkte Steuerungsfähigkeit kommt laut Schmidt nicht infrage. Bei einer Polizeikontrolle seien bei dem Beschuldigten einmal fast zwei Promille festgestellt worden, doch der 35-Jährige habe keinerlei Ausfallerscheinungen gehabt. Der Angeklagte sei voll schuldfähig, so der Staatsanwalt. Er beantragte daher eine lebenslange Freiheitsstrafe.

„Jeder der hier Anwesenden, der seinen Maßstab anlegt, stellt fest, dass es nicht auch nur ansatzweise nachvollziehbar ist, wie man einen Zweijährigen so stark misshandeln kann, dass das Kind stirbt“, erklärte Robert Bäumel. „Wenn Sie Ihren Maßstab anlegen, werden Sie auch zu diesem Ergebnis kommen“, wandte er sich an den Beschuldigten.

Der Rechtsanwalt, der einen der drei Brüder des toten Kindes vertritt, kritisierte, dass dem 35-Jährigen bis jetzt kein Wort der Entschuldigung über die Lippen gekommen ist. „Glauben Sie nicht, dass die drei Buben eine Erklärung verdient haben? Sie liegen jede Nacht im Bett und überlegen, wie sie die Sache hätten verhindern können.“

Keine Tat im Affekt

Auch Nebenklagevertreter Oliver Grohner unterstützte die Forderung nach einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Das sei keine Tat im Affekt gewesen, der Beschuldigte habe das Kind über Wochen hinweg misshandelt, sagte er. „Es muss ein Wohlklang für den Angeklagten gewesen sein, das Kind zu quälen.“

Man habe während des Prozesses viele „wilde Theorien“ gehört, begann Sarah Schwegler ihr Plädoyer. Hass auf das Kind als Motiv sei schon in erster Instanz verneint worden. Auch Eifersucht, weil das Kind die Mutter lieber als den Angeklagten gemocht habe, könne man ausschließen. Vielmehr habe sich der 35-Jährige gewünscht, dass die Mutter mehr Zeit mit dem Sohn verbringen würde. Ein unerfüllter Kinderwunsch nach einem Monat unverhütetem Sex sei ebenfalls abwegig, so Schwegler. Zudem habe es in der gesamten Hauptverhandlung keinen Hinweis darauf gegeben, dass der Beschuldigte eine Lust am Quälen habe.

Sein Leben sei zwar nicht toll gewesen, doch er habe keinen Frust gehabt, den er irgendwohin hätte abladen müssen. Deswegen gebe es keine niederen Beweggründe. Vielmehr sei ihr Mandant heillos mit der gesamten Situation überfordert gewesen. Die Mutter habe die Verantwortung für das Kind völlig ihm überlassen, obwohl er durch seinen Alkoholkonsum nicht in der Lage gewesen sei, sich richtig um den Jungen zu kümmern. Schwegler forderte, dass die Alkoholsucht des 35-Jährigen strafmildernd gewertet wird. Er sei deshalb vermindert schuldfähig.

Dem Antrag, ihren Mandanten wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von weit unter 14 Jahren zu verurteilen, schloss sich Sandra Ebert an. Sämtliche Mordmerkmale hätten sich „in Luft aufgelöst“. Sie verwies zudem auf die belastende Haft-Situation des Angeklagten und erklärte, dass er eine Therapie machen wolle.

Am Freitag, 23. Februar, wird laut Richter Fleischer um 11.15 das Urteil verkündet.