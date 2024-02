Er hatte ein Kleinkind so lange gequält und misshandelt, bis es an seinen Verletzungen gestorben war.

Nachdem ein damals 33-Jähriger bereits im Mai 2022 wegen Totschlags in Tateinheit mit schwerer Misshandlung von Schutzbedürftigen zu 14 Jahren Haft verurteilt worden war, muss er sich nach der Aufhebung des Urteils durch den Bundesgerichtshof erneut vor Gericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine Verurteilung wegen Mordes. Den Vorsitz hat Richter Jochen Fleischer.

RTL-Reporter sollen als Zeugen beantragt

Am ersten Verhandlungstag vor der zweiten großen Strafkammer am Ellwanger Landgericht beantragte Anwältin Sandra Ebert, die den Täter bereits beim ersten Prozess vertreten hatte, mehrere RTL-Reporter als Zeugen zu laden.

Hintergrund: Die Mutter des getöteten Jungen hatte vor Gericht die Aussage verweigert, nur kurze Zeit später aber dem Privatsender ein Interview gegeben. Es müsse geklärt werden, ob es dabei Manipulationen durch die Journalisten gegeben habe und ob durch suggestive Fragen Einfluss genommen worden sei, begründete Ebert ihren Antrag.

Schreckliche Tat im Oktober 2021

2021 hatte der Angeklagte den jüngsten Sohn seiner damaligen Lebensgefährtin in einer Wohnung im Bopfinger Teilort Aufhausen über einen längeren Zeitraum schwer misshandelt.

Am 21. Oktober 2021 starb der fast Zweijährige durch einen vom Täter ausgeführten Stampftritt auf den Unterleib, der zum Abreißen einer Darmschlinge und letztendlich zum Herz-Kreislauf-Versagen des Kindes führte.

Nach dem Urteil beantragten Verteidigung und Staatsanwaltschaft Revision. Dem Antrag des Staatsanwalts wurde stattgegeben, der Bundesgerichtshof hob das Urteil im Sommer 2023 auf.

Angeklager macht keine Angaben

Wie schon beim ersten Prozess gab der Angeklagte auch diesmal an, keine Angaben zur Sache machen zu wollen. Der sich in Haft befindliche 35-Jährige bestätigte lediglich, im Oktober 1988 in Rothenburg ob der Tauber geboren worden zu sein und keinen Beruf erlernt zu haben.

Der Beschuldigte sei im März 2021 mit der Mutter von fünf Kindern zusammen gekommen. Anfangs habe er sich nur an den Wochenenden in der Wohnung der Familie aufgehalten, wenige Wochen vor dem Tod des Kindes allerdings dauerhaft, verlas Staatsanwalt Patrick Schmidt die Anklage.

Die Mutter habe dem 35-Jährigen die Pflege des Kleinkinds überlassen, was dieser ausgenutzt habe, um den zwölf Kilogramm schweren und 89 Zentimeter großen Jungen zu misshandeln. Schmidt zählte unter anderem Schläge, Griffe und Bisse auf. Er habe dem Kind Schmerzen bereiten wollen und in Kauf genommen, dass es sterben könne. Deshalb sei der Beschuldigte wegen Mordes in Tateinheit mit der Misshandlung von Schutzbefohlenen angeklagt.

Auch die Begründung des Bundesgerichtshofs zur Aufhebung des Urteils wurde verlesen. Im ersten Prozess seien die Ausführungen zur Motivation mangelhaft gewesen, heißt es. Die Strafkammer habe sämtliche Umstände ermitteln und auch vorangegangene Geschehnisse mit einbeziehen müssen. Wegen dieses Rechtsfehlers werde der Schuldspruch aufgehoben, heißt es dort.

Der Prozess wird am Montag, 5. Februar, fortgesetzt. An diesem Tag ist die Mutter des verstorbenen Jungen, die ebenso wie einige ihrer Kinder als Nebenklägerin auftritt, als Zeugin geladen. Die Frau war im November 2022 im Ellwanger Amtsgericht wegen Misshandlung durch Unterlassen zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden.