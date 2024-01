Gegen acht Uhr am 29. Juni 2023 gerieten an den Zapfsäulen der Aral-Tankstelle an der Stuttgarter Straße in Aalen der 37-jährige Angeklagte und der Geschädigte Alexander A. aneinander. Die Situation lief aus dem Ruder, als sich ein Dritter einmischte und dem Angeklagten mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzte.

Der dritte Mann wurde vom Geschädigten Alexander A. an weiteren Faustschlägen gehindert. Beide gingen zu Fuß in Richtung Innenstadt, während der Angeklagte den Kassenraum betrat. Als der 37-Jährige wenig später die beiden Männer auf dem Gehweg erblickte, beschleunigte er seinen BMW auf mindestens 45 Stundenkilometer und fuhr von hinten auf sie zu, wobei er billigend in Kauf nahm, sie schwer zu verletzen. Beide erlitten Hautabschürfungen. Der Geschädigte Alexander A. erlitt zudem Verletzungen am Kopf, einen Riss am Ohr und Schürfwunden am ganzen Körper. Der Angeklagte, der zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Cannabis stand, flüchtete. Zur Anklage des versuchten Mordes mit einem gefährlichen Werkzeug in zwei Fällen kommt vorsätzlicher gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort hinzu.

So kurz dieser Prozessauftakt mit der Verlesung der Anklage durch Oberstaatsanwalt Jörg Böhmer war, so kurz war auch der zweite Verhandlungstag. Der Angeklagte, der bisher geschwiegen hatte, ließ durch Rechtsanwalt Timo Fuchs, der den Verteidiger, den Göppinger Anwalt Harald Stehr, vertrat, lediglich verlauten, er werde am nächsten Prozesstag Angaben zum Tathergang machen.

Die Verhandlung wird am 18. Januar fortgesetzt.