Ellwangen

Polizei sucht Fahrer eines 5er-BMW

Ellwangen / Lesedauer: 1 min

15.000 Euro Schaden hat ein Unbekannter an einem geparkten Wagen in der Ellwanger Friedhofstraße verursacht. (Foto: Carsten Rehder / dpa )

15.000 Euro: So hoch ist der Schaden, den ein Unbekannter am Freitagabend in der Friedhofstraße an einem geparkten Wagen verursacht hat. Jetzt werden Zeugen gesucht.