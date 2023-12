Polizei nimmt zwei mutmaßliche Einbrecher in Ellwangen fest

Die Polizei konnte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei mutmaßliche Einbrecher festnehmen. Kurz nach Mitternacht wurde laut Polizeibericht ein 22-Jähriger in der Amtsgasse durch Einbruchsgeräusche in seinem Wohnhaus aufgeschreckt. Als der Mann nachsah, entdeckte er eine Person vor seiner Wohnungstüre, die eine Sturmhaube trug und ein Brechwerkzeug in der Hand hielt. Der 22-Jährige setzte sofort einen Notruf ab.

Beim Eintreffen der Polizei flüchteten zwei Personen vom Tatort. Diese konnten nach einer kurzen Verfolgung durch Beamte des Ellwanger Polizeireviers in der Klopfergasse angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die beiden 16 und 17 Jahre alten mutmaßlichen Einbrecher führten Polizeiangaben zufolge unter anderem zwei Schlagstöcke und Schraubendreher mit sich. Alle Gegenstände, die die beiden Jugendlichen mit sich führten, wurden beschlagnahmt, ehe sie nach Aufnahme des Sachverhalts an ihre Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.