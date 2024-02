Bei einer Faschingsveranstaltung am Dienstag haben Polizeibeamte einen 38-Jährigen und einen 37-Jährigen in Gewahrsam genommen. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die zwei sollen gegen 0.45 Uhr in einer Gaststätte in der Marienstraße Gäste massiv belästigt haben. Als der Wirt die Männer aus der Gaststätte verweisen wollte, seien sie diesen sowie einen weiteren Mann verbal und körperlich angegangen.

38-Jähriger wehrt sich massiv gegen die Festnahme

Daraufhin sei die Polizei alarmiert worden. Nach der Erhebung der Personalien haben die Beamten den Randalen ein Platzverweis für die Ellwanger Innenstadt erteilt, welchem diesen nicht nachgekommen seien. Sie wurden in Gewahrsam genommen. Im weiteren Verlauf habe sich der 38-Jährige mehrmals gegen die polizeilichen Maßnahmen widersetzt.

45-Jähriger ebenfalls wegen aggressiven Verhaltens festgenommen

Gegen 20.20 Uhr wurde außerdem laut Polizeibericht ein 45-Jähriger ebenfalls zur Störungsbeseitigung in Gewahrsam genommen. Der Mann habe sich in der Marienstraße aggressiv verhalten und Polizisten beleidigt.

Nachdem er einem erteilten Platzverweis nicht nachgekommen sei, wurde ihm von den Beamten der Gewahrsam erklärt. Hiergegen habe er sich mit erheblichem Kraftaufwand gewehrt. Laut Polizei erwarten ihn nun entsprechende Strafanzeigen.