Früher dachte sie, Politik sei langweilig. Heute ist Franziska Schuster Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler/Freien Bürger im Ellwanger Gemeinderat – und das, obwohl die 31-Jährige erst vor rund einem Jahr als Nachrückerin in das wichtigste Gremium der Stadt eingezogen ist.

Schusters Wahl zur Fraktionschefin ist indes kein Zufall, denn die Freien Wähler möchten, wie die studierte BWLerin erklärt, verstärkt der jüngeren Generation einen höheren Stellenwert einräumen und auch junge Menschen für Kommunalpolitik begeistern.

Das ist ihr Werdegang

Franziska Schuster ist Ellwangerin durch und durch: Aufgewachsen in Schrezheim, Abitur am Hariolf-Gymnasium, „weil man die Schule von unserem Haus aus so gut mit dem Fahrrad erreichen kann“, und mittlerweile als Produktmanagerin bei Varta Consumer angestellt.

Natürlich ist sie Mitglied im örtlichen Sportverein und darüber hinaus seit ihrem Studium bei „Hand des Menschen“, einem Verein, der sich für benachteiligte Kinder einsetzt, dabei.

Zum Studium ging es freilich weg von der heimischen Jagst und hin zur Donau. Nach ihrem Bachelor mit dem Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften in Ulm absolvierte Schuster ihren Master in Bamberg, Schwerpunkt Marketing und Innovationsmanagement.

Schon bei der letzten Kommunalwahl im Jahr 2019 hatte sich Franziska Schuster für die Freien aufstellen lassen, für einen Einzug in den Gemeinderat reichte es jedoch nicht ganz. Nach dem überraschenden Tod von Martin Sartor 2022 rückte Schuster nach. Dass der beliebte Stadtrat plötzlich „von uns gegangen ist“, habe sie sehr schockiert, erinnert sich die 31-Jährige.

„Als ich davon erfahren habe, hätte ich niemals daran gedacht, dass ich nun in den Gemeinderat nachrücken könnte. Dann bekam ich aber einen Brief und wusste: Jetzt wird es ernst.“

Wollte nie in die Kommunalpolitik

Eigentlich wollte Schuster nie in die Kommunalpolitik, hatte zumindest nie ernsthaft darüber nachgedacht. „Ich dachte immer, die reden eh nur und können kaum was selbst entscheiden.“ Vor der Kommunalwahl 2019 wurde sie von Mitgliedern der Freien Wähler angesprochen, die auf der Suche nach jüngeren Kandidaten waren.

„Ich habe dann bald festgestellt, dass man als Stadtrat durchaus viel Verantwortung hat. Wenn man einmal im Gemeinderat dabei gewesen ist, merkt man schnell, warum gewisse Entscheidungen eben genauso und nicht anders getroffen werden.“

Deshalb fasste Schuster den Entschluss, für die Freien Wähler antreten zu wollen. Eine spontane Entscheidung, quasi „aus dem Bauch heraus“, sei das aber nicht gewesen, erzählt sie. „Ich habe das sehr gut durchdacht, denn Stadträtin zu werden, hat schließlich immer auch Einfluss auf das Berufs- und Privatleben.“

Am Anfang noch zurückhaltend

In ihrem ersten Jahr als frisch gebackene Stadträtin hielt sich Schuster mit Wortbeiträgen zunächst zurück. Es gebe eigentlich für jedes Thema einen Experten. Sie halte nichts davon, sich mit „oberflächlichen Kommentaren“ profilieren zu wollen.

„Für mich ist es erst einmal darum gegangen, zu beobachten und Hintergründe herauszufinden.“ Das wolle sie auch in Zukunft so handhaben. Die Freien hätten sich Sachpolitik auf die Fahnen geschrieben, daher müsse man auch stets sachdienliche Hinweise geben, findet sie.

Dass Gunter Frick den Fraktionsvorsitz weitergeben wolle, sei intern schon länger bekannt gewesen, berichtet Franziska Schuster weiter. Zudem sei beschlossen worden, dass die Freien verstärkt Zukunftsfragen und damit die Belange und Wünsche der jüngeren Generation in den Vordergrund stellen wollten. Und plötzlich kam die 31-Jährige ins Spiel.

„Ich habe mir das gründlich durch den Kopf gehen lassen, die Sache mit meinem Partner besprochen und dann entschieden, dass ich diese anspruchsvolle und zeitintensive Aufgabe übernehmen möchte.“

Erfahrung der Älteren sei immer noch wichtig

Frick habe ihr zudem versichert, als Stadtrat noch einmal kandidieren zu wollen, wenn sie sein Amt weiterführe, sagt Schuster. Denn auch, wenn man die Fraktion verjünge, sei die Erfahrung der Älteren immer noch immens wichtig, ist sie überzeugt. Frick hatte den Fraktionsvorsitz der Freien Wähler/Freien Bürger rund 15 Jahre lang inne.

Denn wie alle anderen Parteien suchen auch die Freien nach Bürgerinnen und Bürgern, die sich für den Gemeinderat aufstellen möchten. Laut Schuster gibt es auch schon ein paar jüngere Kandidaten, die antreten wollen. Für Interessierte möchte die Fraktionschefin die Hürden so niedrig wie möglich halten. Sie wolle den Menschen zeigen, dass Lokalpolitik alles andere als langweilig sei.

Dafür brauche es keine bierernsten politische Veranstaltungen, sondern lockere Treffen, vielleicht mit ein bisschen Musik, Essen und Getränken. „Aber nicht nur in Ellwangen direkt, auch die Teilorte sind uns sehr wichtig“, so Schuster. Grundsätzlich hofft die Schrezheimerin, dass die jüngeren Kandidaten die Politik etwas aufmischen und mehr Aktivismus mitbringen.

Einzige Frau unter 50 Jahren

Wichtig ist ihr aber auch, wie sie sagt, alte Denkmuster zu durchbrechen. Junge Frauen in politischen Gremien seien lange Zeit nicht üblich gewesen, und manche Veranstaltungen seien durchaus einschüchternd, wenn man die einzige Frau unter 50 Jahren sei. Doch sie gewöhne sich daran, und ohnehin sei es das Wichtigste, mit den Menschen zu reden, dann könne man gute Politik machen.

Die Doppelbelastung von politischem Amt und Vollzeitstelle und die damit einhergehende Mehrarbeit scheut Franziska Schuster nicht. Nach ihrem Abitur ging es für zehn Monate zum „Work and travel“ nach Neuseeland und Australien. „Wenn man zehn bis 13 Stunden am Tag bei 37 Grad Celsius auf einer Tomatenplantage arbeitet, härtet das ab, macht einen aber auch demütiger“, verrät Schuster.

Weitere politische Ambitionen hat Franziska Schuster nach ihrem Blitzaufstieg zur Fraktionsvorsitzenden aber erst einmal nicht. Sie wolle nun nicht gleich für den Landtag kandidieren. „Je höher man kommt, desto mehr verliert man den Kontakt zur Lebensrealität.“ Und gerade auf kommunaler Ebene könne man dort etwas verändern, wo man selbst seinen Lebensmittelpunkt habe, sagt sie abschließend.